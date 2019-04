Im Berkumer Schulzentrum

WACHTBERG-BERKUM. In der Aula des Berkumer Schulzentrums haben Vereine aus Wachtberg ihre Angebote vorgestellt. Neben Hip-Hop-Tanzen oder Aikido zeigte die Jugendfeuerwehr ihr Können.

Von Alfred Schmelzeisen, 01.04.2019

Kinder und Jugendliche standen am Wochenende bei der Neuauflage der Jugend- und Freizeit Expo in Wachtberg im Mittelpunkt – als Anbieter von kreativen Freizeitangeboten oder als Besucher, die sich über das umfangreiche Angebot in der Aula des Schulzentrums Berkum informierten. „Alle zwei Jahre veranstaltet die Gemeinde Wachtberg gemeinsam mit den ortsansässigen Vereinen diese Jugend- und Freizeit Expo“ sagte Jugendfachkraft Thomas Wernerus.

Die neue Jugendfachkraft ist seit vergangenem Herbst in der Gemeinde Wachtberg tätig und begleitete erstmals die Vereinsvorstellung. Auch die weiteren Initiatoren, die Jugendfachkräfte Frank Fongern, Claudia Schmidt, Svenja Schnober und Maike Wilhelm, freuten sich über die großen und kleinen Besucher und nutzten zwischendurch mal zum Spaß selbst den aufgebauten Tischkicker, um gegeneinander anzutreten.

Auf der Bühne studierten Emma Quantius und Vicky Pittel vom SV Wachtberg mit tanzbegeisterten Kindern erste Grundschritte im Hip-Hop-Tanzen ein. Da kündigte dann Wachtbergs Bürgermeisterin Renate Offergeld scherzhaft beim Zuschauen an, bei Zustimmung zu ihrem Gemeindehaushaltsplan auch selbst mitmachen zu wollen.

Faszination löste bei so manchem Besucher die schnelle Wirkung von Rauch im von der Jugendfeuerwehr Wachtberg vorgestellten Rauchdemo-Haus aus. 14 Gefahrenpunkte seien dort eingebaut, erläuterten Frederik Schiffer (Jugendfeuerwehr-Löschgruppe Villip) und Anna Beißel (Jugendfeuerwehr-Löschgruppe Fritzdorf) und legten zur Demonstration einen Brand im Erdgeschoss des Hauses. Die eingebauten Rauchmelder machten schnell auf die Gefahr der Rauchentwicklung aufmerksam. Vor dem Schulzentrum waren weitere Jugendfeuerwehrleute zur Mitgliedergewinnung im Einsatz und stellten dabei mit ihren erwachsenen Betreuern die gerade neubeschafften Feuerwehrfahrzeuge der Öffentlichkeit vor.

Mitglieder des SV Alemannia Adendorf sind im Mehrspartenverein nicht nur bekannt für das Hobby Fußball. Der Verein bietet vielfältige Angebote im Breitensport. Auf der Freizeit Expo stellten Mitglieder die Kampfsportart Kickboxen und Aikido als Selbstverteidigungs-Kampfkunst vor.

Mit einem Lasergewehr das Schießen üben

Zur anstehenden Sommerferienaktion, einer Rafting- und Kletter- sowie Canyoning-Tour nach Österreich, gab es beim Verein „Move-Jugend bewegt“ nähere Informationen, dazu blaues Popcorn und Feuerspucken sowie Kinderschminken. Die Jugendabteilung der St. Sebastianusschützen Niederbachem gab einen Einblick in die geistigen Anstrengungen und die Präzision, mit der heute der Schießsport betrieben wird. Eigens zum Üben war ein elektronischer Schießstand aufgebaut, an dem man mit einem Lasergewehr erste Erfahrungen im Schießen sammeln konnte.

Mitglieder des Wachtberger Jugendorchesters warben bei der Vorstellung von Instrumenten für neue Mitglieder, die in den Ensembles des Orchesters gerne willkommen sind. Dozenten von Marios Musikschule ergänzten den musikalischen Schulungspart mit Erläuterungen zu Kursen in Gitarre, Saxophon, Schlagzeug, Klavier und Keyboard.

Mit Präsentationen der lokalen Angebotsvielfalt lieferten unter anderem auch der Golfclub oder die Reitschule Heiß neuen Input für die Freizeitgestaltung in Wachtberg.