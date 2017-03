Kommentar zum Wachtberger Haushalt

Da der Rat den Haushalt abgelehnt hat, müssen zum Beispiel auch die Planungen für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Pech vorerst ruhen.

Wachtberg. Hätte es sich am Donnerstagabend um ein Theaterstück gehandelt, wäre der Zuschauer hin- und hergerissen gewesen zwischen Drama und Heimatschwank. Aber man saß in der Ratssitzung, die sich um nichts weniger als den Haushalt 2017 drehte.

04.03.2017

Normalerweise sind bei der endgültigen Verabschiedung des Haushaltsentwurfs keine großen Überraschungen mehr zu erwarten. Denn: Die Pläne wurden bereits Anfang Dezember in die politischen Gremien eingebracht. Drei Monate Zeit also, um sich mit den von Kämmerin und Bürgermeisterin erarbeiteten Vorschlägen auseinanderzusetzen. Und zwar nicht nur innerhalb der eigenen Fraktion, sondern auch in den Ausschüssen der jeweils betroffenen Fachbereiche.

Warum also haben allen voran CDU, aber auch UWG, Unser Wachtberg und FDP ihre Bedenken nicht früher angemeldet beziehungsweise in den Ausschüssen diskutiert? Dort war beim Thema Haushaltsberatungen stets das große Schweigen im Walde. Dem von den Christdemokraten schließlich während der Sitzung – mündlich – vorgetragenen Gegenentwurf zum wochenlang entwickelten Haushalt konnten nicht nur viele Ratsmitglieder nicht folgen: Vor allem für Kämmerin Beate Pflaumann und ihr Team dürfte das „Werk“ ein Schlag ins Gesicht gewesen sein. Zumal die Kürzungsvorschläge nicht nur formal, sondern wohl auch rechtlich an einigen Stellen nicht umzusetzen sind, wie man aus dem Rathaus hört.

Das, was auf der Ratsbühne abgelaufen ist, darf als Trauerspiel bezeichnet werden. Und zwar in erster Linie für die Wachtberger. Denn wenn die Gemeinde ihr Minus nicht verringert, rutscht sie ins Haushaltssicherungskonzept; damit geht auch Gestaltungsfreiheit verloren. Dann vielleicht doch lieber eine moderate Erhöhung der Grundsteuer B.