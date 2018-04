Wachtberg. In der politischen Landschaft Wachtbergs hat sich etwas verändert: Es gibt zehn neue Jugendratsmitglieder, die vor Ideen, Vorschlägen und möglichen Anträgen nur so sprudeln.

Von Hannah Locks, 23.04.2018

In der konstituierenden Sitzung des Jugendrates wurden folgende Mitglieder für die Ortschaften gewählt: Elise Entreß (13 Jahre) für Arzdorf, Ella Lebrenz (14 Jahre) für Gimmersdorf, Greta Dockter (15 Jahre) für Fritzdorf, Kai Pietrusziak (19 Jahre) für Ließem, Katharina Moser (14 Jahre) für Oberbachem, Lara Ames (13 Jahre) für Werthhoven, Louise Blaise (16 Jahre) für Villip, Villiprott und Holzem, Maximilian Hofmann (16 Jahre) für Pech, Nour Kharabsheh (16 Jahre) für Berkum und Simon Falkenstein (18 Jahre) für Niederbachem. Jan Viell, Jugendpfleger im Rhein-Sieg-Kreis und Claudia Schmidt, Jugendfachkraft der Gemeinde Wachtberg, waren von dem Engagement der zehn Jugendlichen, die nun im Wachtberger Jugendrat sitzen, begeistert. „Wir sind seit zehn Uhr morgens hier im Rathaus und haben einen vorbereitenden Workshop zur konstituierenden Sitzung gemacht“, sagte Schmidt. Während des Workshops seien das politische System in Wachtberg und die Rolle des Jugendrates besprochen, Themenplakate zur Satzung, Geschäftsordnung und zur Utopie „in a perfect world“ entwickelt worden. Zudem habe er dem gegenseitigen Kennenlernen und Bilden eines Teams gedient, so Viell und Schmidt.

Die Sitzung eröffnete die nun ehemalige Vorsitzende Janina Höhne und führte durch die Wahlen. Neue Vorsitzende des Jugendrates ist Nour Kharabsheh, Simon Falkenstein ist ihr Stellvertreter. Um die Öffentlichkeitsarbeit kümmert sich Maximilian Hofmann, Schriftführerin ist Greta Dockter und die Finanzen übernimmt Kai Pietrusziak. Bevor abgestimmt wurde stellten sich die Kandidaten für die Posten selbstbewusst vor und machten deutlich, weshalb sie für diese Aufgabe geeignet seien. Bürgermeisterin Renate Offergeld und Fachbereichsleiterin für Bildung, Jugend und Sport, Sabine Rademacher waren ebenfalls bei der Sitzung anwesend. Die Bürgermeisterin wandte sich an die Jugendlichen und sagte, sie freue sich auf die Zusammenarbeit. „Es ist eine verantwortungsvolle Aufgabe und ich wünsche mir, dass Sie der Politik und der Verwaltung offen und frei Ihre Meinung sagen, Ihre Anliegen deutlich machen und vertreten“, sagte Offergeld.

Danach konnten die Jugendlichen unter dem Tagesordnungspunkt Verschiedenes ihre Ideen, Vorschläge, Themen und Anträge vorbringen, die in den nächsten Sitzungen behandelt und nach Möglichkeit umgesetzt werden sollen. Dort waren die jungen Leute nicht mehr zu stoppen. Es ging um eine bessere Busverbindung zwischen den Ortschaften, über die Onlinepräsenz des Jugendrates und kommender Veranstaltungen, das Erstellen eines interkulturellen Programms, das die Partnerstädte Wachtbergs mehr einbeziehen und die Nachbarschaft und den Zusammenhalt der Gemeinde stärken soll sowie um umweltpolitische und soziale Themen. Schon während dieser Sitzung war der Zusammenhalt und die gegenseitige Unterstützung der Jugendlichen spürbar, die sich alle mit Wachtberg identifizieren und dafür brennen, etwas politisch zu verändern.