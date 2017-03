Syrische Familie in Wachtberg

Familienzusammenführung in der Flüchtlingsunterkunft Wiesenau in Pech: die Familie von Mohamad A. ist angekommen: links Tochter Malak mit Ehefrau Mariam und Sohn Wissam

Wachtberg. Fast ein Jahr hat sich ein syrischer Familienvater darum bemüht, seine Frau und die zwei Kinder nach Wachtberg zu holen. Nach vielen Problemen auf dem Weg dahin ist die Familien nun vereint - auch wegen der Hilfe des Ökumenischen Arbeitskreises.

Von Axel Vogel, 01.04.2017

„Erkennt mich mein knapp zwei Jahre alter Sohn Wissam überhaupt wieder?“ Das war eine von vielen Fragen, die den 27 Jahre alten syrischen Flüchtling Mohamad A. quälten. Schließlich hatte Mohamad, der seit Anfang 2016 in der Wachtberg Flüchtlingsunterkunft Wiesenau lebt, den Sohn wie auch seine Frau Mariam (26) und Tochter Malak (3) über ein Jahr lang nicht mehr gesehen. Fast genauso lange betrieb der Syrer eine Familienzusammenführung. Das Problem war jedoch: „Die entscheidende Visumserteilung für seine Frau und die Kinder über die deutschen Konsulate in der Türkei war umständlich und verlief schleppend“, sagt Kurt Zimmermann, dessen ökumenischer Arbeitskreis die Flüchtlinge in Wachtberg unterstützt.

Nach viel Aufwand der Ehrenamtlichen in Deutschland und teils lebensgefährlichen Bemühungen von Mohamads Frau in ihrem türkischen Domizil, das Visum zu beantragen, ist es jetzt geschafft: In der vergangenen Woche traf Ehefrau Mariam mit den Kindern unter großem Hallo der Bewohner in der Pecher Wiesenau ein. Und Vater Mohamad konnte beruhigt sein: „Sohn Wissam kam sofort auf ihn zu gerannt und nahm ihn in die Arme“, erzählt Tülin Kahlenberg, die im Auftrag des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) die Unterkunft leitet.

Trotz der geglückten Familienzusammenführung schlägt Zimmermann Alarm: „Der Betreuungsaufwand gerade bei diesem Thema stellt die Ehrenamtlichen vor Ort jetzt zunehmend vor große Probleme.“ Denn: Die Fallzahlen nehmen spürbar zu.

Schauplatz blutiger Bürgerkriegskämpfe

Zu Hause war Mohamads Familie dereinst in der ostsyrischen Stadt Deir ez-Zor. Doch die rund 300.000 Einwohner große Stadt wurde ebenfalls zum Schauplatz blutiger Bürgerkriegskämpfe, zuletzt versuchte die Terrororganisation Islamischer Staat (IS), die Stadt einzunehmen. Um seiner Familie ein Leben in Frieden zu ermöglichen, hatte sich Mohamad Ende 2015 – wie Zehntausende Landsleute auch – auf die Flucht Richtung Europa gemacht. In Wachtberg hoffte er dann auf eine rasche Familienzusammenführung.

Die Chancen standen gut, weil Mohamad bereits im Februar 2016, also zeitnah vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) seine Anerkennung als Flüchtling bekam – anders als viele Landleute. Dazu muss man wissen: Gerade um die öffentliche Hand nicht zu überfordern, hatte die Koalition im Februar 2016 das Asylpaket II beschlossen. Ein Kernpunkt war: Für bestimmte Flüchtlingsgruppen wie Syrer soll der Familiennachzug für zwei Jahre ausgesetzt werden. Darum gesteht das Bamf jenen nur einen „subsidiären Schutzstatus“ zu.

Mohamad sprach das Bamf aber noch Schutz nach der Genfer Flüchtlingskonvention zu, mit der Konsequenz: Gemäß 29 Absatz 2 Aufenthaltsgesetz kann der Flüchtling einen erforderlichen Antrag auf Erteilung eines Aufenthaltstitels „innerhalb von drei Monaten nach unanfechtbarer Anerkennung als Asylberechtigter oder unanfechtbarer Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft“ stellen. In der Praxis hieß das: Nachreisen nach Deutschland auf eigene Kosten dürfen der Ehegatte wie alle minderjährigen Kinder über ein Visum, erteilt von deutschen Auslandsvertretungen.

Rund ein Jahr Wartezeit

Klingt nicht kompliziert, aber der Teufel steckt im Detail, sagt Udo Markmann, Fachmann im Wachtberger Betreuerkreis für das Thema: „Vor allem das Verfahren, bis man einen Termin in einem der deutschen Konsulate in der Türkei bekommt, ist ein Kreuz“, weiß Markmann. Dafür macht er auch die separate Internetplattform Idata verantwortlich, über die die Terminvergabe in den deutschen Konsulaten erfolgt. „Idata ist sehr kompliziert. Vor allem das Verfahren für die Überweisung der Termingebühr von 7,80 Euro pro Person muss man erst einmal verstehen“, sagt er.

Zudem sei zur Abwicklung auch zwingend ein Bankkonto notwendig. Im Fall von Mohamad hat Markmann das Geld daher erst einmal vom eigenen Konto überwiesen. Für die Flugtickets der Familie musste der ökumenische Arbeitskreis aufkommen, ergänzt Zimmermann. Alles kein Einzelfall. „Im Schnitt müssen Familien rund ein Jahr auf die Zusammenführung warten“, so Zimmermann. Aus seiner Sicht „viel zu lange“. Zumal für alle Ehrenamtlichen das komplizierte Verfahren ebenfalls zur immer größeren Herausforderung werde.

Denn: Die Zahl der Antragstellungen nimmt deutlich zu. „Unsere Fallzahlen korrespondieren mit den verstärkt abgearbeiteten Asylanträgen durch das Bamf“, betont Zimmermann.

Wobei sich für ihn untrennbar das nächste Problem abzeichnet: „Wo sollen die alle in Zukunft wohnen? Wachtberg hat keinen sozialen Wohnungsbau.“

Der GA wird das Thema „Sozialer Wohnungsbau“ in einem gesonderten Artikel aufgreifen.