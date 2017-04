Köllenhof Ließem

Wachtberg. Wiesen in sattem Grün, zwitschernde Vögel, eine kleine Wandertour und Naturprodukte aus der Region – mehr braucht es nicht, um wohlige Frühlingsgefühle zu wecken.

Von Dennis Sennekamp, 24.04.2017

Der Köllenhof in Ließem beging am Sonntag das Erwachen der heimischen Flora aus ihrem Winterschlaf und lud zu einem Frühlingsmarkt im Innenhof der Anlage. Zudem konnte auf einer Streuobstwiesentour durch die Felder Wachtbergs die Landschaft mit ihren prächtig blühenden Wiesen erkundet werden.

„Mit der Tour wollen wir die Bürger für den Erhalt der Landschaft und ihrer Streuobstwiesen gewinnen“, erklärte Bio-Landwirtin Dorothee Hochgürtel vom Wachtberger Streuobstwiesen-Verein, die die Führung leitete. Denn vor allem viele der rund 200 heimischen Apfelsorten seien vom Aussterben bedroht. „Das liegt zum einen daran, dass die meisten Sorten in punkto Aussehen und Geschmack nicht der Norm der Supermärkte entsprechen und zum anderen an der Tatsache, dass viele Flächen zu Bauland umgestaltet werden.“ Zudem seien die Temperaturen in diesem Jahr ungünstig für die Pflanzen gewesen. „Nachts waren es bis zu minus sieben Grad auf den Feldern“, so Hochgürtel. „Deshalb sind mancherorts bis zu 80 Prozent der Streuobst- und Apfelbestände eingegangen.“

Doch bei der Tour ging es nicht nur um Äpfel. Hochgürtel führte die über 100 Teilnehmer, die mit zwei extra von der Gemeinde bereitgestellten Linienbussen zum Startpunkt der Tour in Züllighoven gefahren worden waren, über die Felder und erklärte Wissenswertes über Birnen, Kirschen, Pflaumen, Beeren und deren Anbau in der Region. Die sechs Kilometer lange Route des zweistündigen Ausflugs führte dabei von Züllighoven Richtung Oberbachem und Niederbachem bis zum Köllenhof.

Tour-Teilnehmerin Anette Demmer genoss den lehrreichen Spaziergang durch die heimische Natur sichtlich. „Ich liebe das Landleben einfach“, sagte sie. „Streuobst fasziniert mich, weil man daran so schön den Wechsel der Jahreszeiten beobachten kann und die Vielschichtigkeit unseres Ökosystems deutlich zu erkennen ist.“ Zeitgleich mit den Spaziergängern startete darüber hinaus eine geführte Radtour mit reichhaltigen Informationen am Köllenhof.

Indes boten zahlreiche Händler auf dem Markt im Köllenhof Naturprodukte aus der Region an. „An 14 Ständen gibt es Selbstgemachtes und Erzeugnisse von Höfen aus dem Umland“, sagte Marlies Frech, die für Kultur bei der Gemeinde Wachtberg zuständig ist. „Zum Beispiel leckeren Kuchen und Torten, Blumen, Säfte sowie Liköre.“ Auch Hobby-Imker Klaus Sticker war mit seinem Stand vor Ort. Er besitzt zehn Bienenvölker und eine Zuchtkolonie mit Königin. „Im Jahr produzieren meine Bienen im Schnitt etwa 15 bis 20 Kilogramm Honig im Jahr“, sagt Sticker stolz. „Dabei gibt es aber immer wieder Schwankungen. In richtig guten Jahren können es daher sogar auch mal 60 Kilogramm sein.“

Seinen Honig verkauft Sticker zum Selbstkostenpreis. Schlappe sechs Euro kostet eines seiner 500 Gramm-Gläser, nicht viel mehr als das Massenprodukt im Supermarkt. „Die Deutschen verbrauchen im Jahr etwa 80 000 Tonnen Honig“, weiß der Imker. „Davon kommen nur 20 Prozent aus der Deutschland, der Rest wird importiert.“ Sticker ist jedoch überzeugt davon, dass Honig aus der Region am besten für die heimische Umwelt ist, da die hiesige Flora von der Arbeit der Bienen profitiert. „Und bekömmlicher ist er sowieso.“ Gerne ließ der Imker seine Kunden daher die verschiedenen von ihm angebotenen Sorten probieren. Durchweg zufrieden grinsende Gesichter verrieten, dass es wohl geschmeckt hat.