GA-Podiumsdiskussion

Wachtberg. Wie kann sich jeder Einzelne schützen und was ist im Ernstfall zu tun? Um diese Fragen geht es bei einer Podiumsdiskussion der neuen GA-Reihe „Wachtberger Treff“ am Montag, 19. März, ab 19 Uhr im Henseler Hof in Niederbachem, Konrad-Adenauer-Straße 28.

Starkregen und Überflutungen können auch Bürger treffen, die gar nicht unmittelbar am Bach wohnen. Wenn es sintflutartig regnet, gilt es, Schwachstellen wie Kellerfenster oder Tiefgaragenrampen zu erkennen und zu sichern. Außerdem ist es ratsam, eine Notfallausrüstung im Haus zu haben und die Rückstausicherung zum Kanal regelmäßig zu überprüfen.

Informationen sind aus Sicht des Kölner Hochwasserexperten Reinhard Vogt mindestens ebenso wichtig wie Deiche und Schutzwände. Der ehemalige Leiter der Hochwasserschutzzentrale ist ein gefragter Berater im In- und Ausland. Auf dem GA-Podium gibt er praktische Tipps für das richtige Verhalten bei Starkregen und Hochwasser. Markus Zettelmeyer, Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Wachtberg, kennt sich ebenfalls mit Katastrophenschutz aus und berät die Bürger. Über den baulichen Hochwasserschutz in der Gemeinde spricht Moderatorin Bettina Köhl mit dem Beigeordneten Swen Christian und mit Volker Strehl, Vorstand der Gemeindewerke. Der Eintritt ist frei.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, hilft aber bei der Vorbereitung, damit genug Stühle da sind. Zu erreichen ist die für Wachtberg zuständige GA-Redaktion per E-Mail an godesberg@ga-bonn.de oder unter Tel. 0228/3505240.