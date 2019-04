Tatort-Team aus Münster

In dieser Villa in Wachtberg-Pech laufen die Dreharbeiten zum Münsteraner Tatort.

Wachtberg. In Wachtberg finden aktuell Dreharbeiten für den neuen Münsteraner Tatort statt. Jan Josef Liefers und Axel Prahl als Ermittlerteam Thiel und Boerne sind natürlich auch mit vor Ort.

Es ist längst kein Geheimnis mehr, das weite Teile des Münsteraner Tatorts gar nicht in Münster gedreht werden. So ist das Ermittlerteam schon häufiger zu Gast in Bonn gewesen, Thiel und Boerne sind seit Dienstag nun auch im Ländchen – genau gesagt in Wachtberg-Pech – auf Verbrecherjagd. Axel Prahl und Jan Josef Liefers stehen dort für den neuen Tatort mit dem Titel "Lakritz" vor der Kamera.

Letzterer konnte sich eine Variante eines beliebten Wortspiels auf Instagram nicht verkneifen: „Erst hattest du kein Glück, dann kam Löschgruppe Pech dazu“, schrieb Liefers unter ein Foto vom Feuerwehrhaus im Ort. „Ja, zum Glück gibt es die Löschgruppe Pech“, kam prompt die Antwort der Wehr.