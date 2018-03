Von Inhaber überwältigt

Die Tankstelle in Wachtberg.

Bonn/Wachtberg. Nach einem Überfall auf eine Tankstelle in Wachtberg kam der Täter nicht weit: Der Inhaber, ein Kampfsportler, verfolgte den Räuber und brachte ihn gefesselt zurück zum Tatort. Nun muss sich der Räuber bald vor Gericht verantworten.

Von Marcel Hönighausen, 21.03.2018

Nach einem erfolgreichen Überfall auf eine Tankstelle in Niederbachem wähnte sich ein 22-Jähriger auf seiner Flucht wohl schon in Sicherheit. Die Rechnung hatte er aber offenbar ohne den Inhaber gemacht: Der 43-Jährige, ein passionierter Kampfsportler, verfolgte den Räuber in klassischer Wildwest-Manier, überwältigte ihn und brachte ihn gefesselt zurück zum Tatort. Demnächst steht der junge Mann wegen räuberischer Erpressung vor dem Landgericht.

Am 5. Juli vergangenen Jahres betrat der 22-Jährige laut Anklage gegen 22 Uhr die Tankstelle. Sein Gesicht hatte er mit einer Sturmhaube verdeckt, trug dunkle Kleidung und Lederhandschuhe. Er soll dann eine täuschend echte Pistolen-Attrappe gezückt und „Überfall“ gerufen haben. Von einem Mitarbeiter der Tankstelle habe er schließlich Zigaretten und Geld gefordert.

Nachdem der Mitarbeiter ihm insgesamt 19 Stangen im Wert von 1129 Euro in einer leere Sporttasche gepackt hatte, soll der 22-Jährige den Schlüssel für den Tankstellentresor verlangt haben. Zwar beteuerte der Mitarbeiter zunächst, er wisse nicht wo sich dieser befinde, nach dem Durchstöbern zahlreicher Schubladen entdeckte der Angeklagte laut Staatsanwaltschaft aber dennoch den Schlüssel. Bevor er sich aus dem Staub machte, packte der aus dem Tresor 8643,39 Euro in die Tasche und flüchtete zunächst zu Fuß und dann auf einem Rad.

Nachdem der Mitarbeiter den Tankstellen-Inhaber telefonisch über den Überfall informierte hatte, zögerte der laut Anklageschrift nicht lange: Er sprang in sein Auto, verfolgte den mutmaßlichen Räuber und holte ihn schließlich ein. Durch leichtes Auffahren habe er ihn zu Fall gebracht, konnte ihn festhalten und fesseln und brachte den 22-Jährigen mitsamt Beute zurück zum Tatort. Dort übernahm ihn dann wenig später die alarmierte Polizei.

Der Angeklagte, der der in Bonn geboren ist, hat bereits zwei Vorstrafen wegen Diebstahls auf seinem Konto. Den Überfall auf die Tankstelle hat er Zuge des Ermittlungsverfahrens gestanden. Er habe Geld gebraucht, weil er bei einigen Leuten hohe Schulden hätte.