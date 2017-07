Wachtberg. Spektakulär ist am Mittwochabend ein Überfall auf die Tankstelle in Niederbachem gescheitert: Der 43 Jahre alte Eigentümer der Tankstelle hatte sich nämlich selbst sofort an die Verfolgung des Täters gemacht.

Von Axel Vogel, 06.07.2017

Ihm gelang es nach eigener Aussage, den Täter nur einen Steinwurf entfernt an einer Gaststätte zu stellen und zu überwältigen. Anschließend brachte der passionierte Kampfsportler den Räuber gefesselt zurück zur Tankstelle, wo er die Polizei informierte, die den Mann übernahm.

Ereignet hatte sich die Tat kurz nach Geschäftsschluss der Tankstelle an der Konrad-Adenauer-Straße gegen 22 Uhr. „Mein Mitarbeiter hatte noch in der Werkstatt zu tun, da er Waren einräumen musste“, erzählt der Betreiber dem General-Anzeiger. Der Täter habe diese Situation für den Überfall genutzt und den Mitarbeiter mit einer Waffe, die wohl wie eine echte Pistole ausgesehen haben muss, bedroht. „Kopf runter und alles herausgeben“, habe der Täter den Angestellten angeherrscht. Neben Bargeld aus Kasse und Tresor habe der Räuber auch noch rund 1500 Zigaretten mitgehen lassen, um dann zu Fuß in Richtung Mehlem zu flüchten.

Um 22.13 Uhr habe er dann von seinem Mitarbeiter einen Anruf in seiner Wohnung bekommen, die nicht weit entfernt liegt, erzählt der 43-Jährige. Wenige Minuten später stand der Eigentümer der Tankstelle, die ihm seit Januar 2007 gehört, bereits am Tatort. Schließlich sei das nicht der erste Überfall gewesen. Vor zwei Jahren habe schon einmal ein Räuber mit einer Schusswaffe in seinem Verkaufsraum gestanden, der entkommen sei.

Der Geschäftsmann setzte sich in sein Auto und fuhr los. Bereits nach wenigen Metern entdeckte er einen verdächtigen Mann, der an einer naheliegenden Gaststätte auf ein Fahrrad aufsteigen wollte. Offensichtlich hatte er vor, auf dem Zweirad zu fliehen. Vergeblich habe er versucht, den Mann anzusprechen. Da er ihn an der Flucht hindern wollte, sei es zu einem Handgemenge gekommen. Der Tankstellenbesitzer konnte den Räuber schließlich trotz Gegenwehr überwältigen und mit einem Schlüsselband fesseln: „Dabei habe ich mir auch noch eine Zerrung zugezogen.“

Nach GA-Informationen soll der 21-jährige Räuber beim Handgemenge mit dem Tankstellenbesitzer erhebliche Blessuren davongetragen haben. Polizeisprecherin Ruth Braun wollte das nicht weiter kommentieren und verwies auf die noch andauernden Ermittlungen zu den genauen Umständen und dem Verlauf der eigenmächtigen Festnahme.