Brückenbau in Wachtberg

Wachtberg-Pech. 41 Helfer des Technischen Hilfswerks waren am Samstag stundenlang im Einsatz. Im Anschluss beginnt der Neubau an der Pecher Hauptstraße.

Von Axel Vogel, 27.08.2017

Bereits gegen 7.30 Uhr waren am Samstagmorgen die ersten Helfer in ihren blauen Monturen und den markanten gelben Helmen wieder im Einsatz an der Pecher Hauptstraße: Edgar Peters, Experte beim technischen Hilfswerk (THW) aus Mönchengladbach für alles, was mit Behelfsbrücken zu tun hat, sondierte mit einer Vorhut die Lage. Wie berichtetet, übernahm das THW auch die Demontage der Behelfsbrücke, die Peters und seine Mitreiter vor etwas über einem Jahr nach der Unwetterkatastrophe am 4. Juni 2016 an der Pecher Hauptstraße errichtet hatten.

Die Demontage wird jetzt nötig, damit am Montag die Arbeiten für den Brückenneubau beginnen können. Nur kurze Zeit nach Peters Eintreffen, der bereits bei dem Aufbau der beiden Behelfsbrücken in Pech, der an der Pecher Hauptstraße und am Grünen Weg der Experte vor Ort war, ging es Schlag aus Schlag. Insgesamt 41 THW-Helfer aus Bielefeld, Mönchengladbach, Bornheim und Bad Honnef trafen mit jeder Menge schwerem Gerät an der Einsatzstelle ein.

Es gab keine Problem beim Zerlegen der Behelfsbrücke vom Typ „Bailey“, die den Autofahrern über ein Jahr lang gute Dienste geleistet und den Anwohner anfangs leider auch jede Menge Lärmbelästigung gebracht hatte. Bis zum frühen Nachmittag war alles verladen und die THW-Leute waren auf dem Rückweg. Pressesprecher Rolf Markert geht davon aus, dass das THW auch die zweite, noch in Pech verbliebene Behelfsbrücke am Grünen Weg abbauen wird. „Es ist aber noch nichts terminiert.“