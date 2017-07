Polizei ermittelt nach Einbruch

Wachtberg. Die Polizei ermittelt nach einem Einbruch in Wachtberg. Dort waren in der Nacht zu Dienstag mehrere Personen gewaltsam in ein Haus eingestiegen.

Von Laszlo Scheuch, 18.07.2017

Mehrere bislang unbekannte Täter sind in der Nacht von Montag auf Dienstag in ein Einfamilienhaus in der Straße „Im Haselnbusch“ in Wachtberg-Pech eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, machten sich die Täter nach bisherigen Erkenntnissen gegen 2.45 Uhr an mehreren Stellen an dem Haus zu schaffen.

Unter anderem versuchten sie, durch die Haustüre in das Haus zu gelangen. Diese beschädigten die Täter, öffnen konnten sie sie allerdings nicht. Schließlich gelangten sie durch gewaltsames Öffnen eines Fensters und einer Souterraintüre in das Haus.

Eine Bewohnerin, die Geräusche hörte und so aufmerksam wurde, vernahm laut Polizeibericht noch mehrere Stimmen. Die Einbrecher sollen sich in einer offensichtlich ausländischen Sprache unterhalten haben. Eine weitere Zeugin konnte zudem vier Personen beobachten, die durch den Garten liefen und sich so vom Tatort entfernten.

Eine sofort eingeleitete Fahndung der alarmierten Polizei führte bislang nicht zur Festnahme der Täter, zu denen derzeit keine weiteren Beschreibungsmerkmale vorliegen. Auch zur Art und Umfang der Beute liegen den Beamten bislang keine weiteren Erkenntnisse vor.

Die weiteren Ermittlungen des zuständigen Kriminalkommissariats 34 zu dem Fall dauern an. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02 28/1 50 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.