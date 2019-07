Bei Arzdorf

Das Einsatzaufgebot für die Suche in Wachtberg.

Wachtberg. Die Feuerwehr suchte am Montag in Wachtberg nach einer vermissten Person. Taucher wurden angefordert, um einen Anglersee abzusuchen. Die Suche wurde beendet

Von general-anzeiger-bonn.de, 29.07.2019

Polizei und Feuerwehr suchten in Wachtberg nach einer vermissten Person. Dazu wurden am Montagnachmittag auch Rettungstaucher angefordert, die einen Anglersee in der Nähe des Ortsteils Arzdorf absuchen. "Seit dem Mittag wird hier eine Person vermisst", sagt Feuerwehrsprecher Michael Ruck vor Ort. Genaue Angaben zum Vermissten machten Polizei und Feuerwehr vor Ort zunächst nicht.

Die Polizei, die seit dem Mittag auch mit Suchhunden im Bereich um den See an der Alten Landstraße unterwegs ist, hat am Nachmittag dann Taucher der Feuerwehr aus dem Rhein-Sieg-Kreis und Köln angefordert, diesen abzusuchen. Auch das Technische Hilfswerk sowie das DLRG sind ebenso im Einsatz.

Am Abend wurde der Einsatz erfolglos beendet. Eine Person wurde nicht gefunden.