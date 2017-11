Berkumer Einkaufszentrum geschlossen

Wegen eines Fehlalarms musste die Feuerwehr am Dienstag zum Einkaufszentrum in Berkum ausrücken.

Wegen eines Fehlalarms musste die Feuerwehr am Dienstag zum Einkaufszentrum in Berkum ausrücken.

Berkum. Am Dienstag ist es zu einem größerflächigen Stromausfall in der Gemeinde Wachtberg gekommen. Das Einkaufszentrum in Berkum muss bis zur Behebung des Fehlers schließen.

Von Katharina Weber, 07.11.2017

Rund ein Drittel von Wachtberg ist seit dem Dienstagmittag von einem Stromausfall betroffen. Das teilte ein Mitarbeiter des Netzwerkbetreiber Westnetz dem GA vor Ort mit. Betroffen sei das Gebiet zwischen Gimmersdorf und Berkum. Aktuell sei man auf der Suche nach dem Fehler. Der Stromausfall löste außerdem die Sirenen in Wachtberg aus.

Das Edeka Einkaufszentrum in Berkum musste wegen des Vorfalls geschlossen werden. Dort springe immer wieder die Brandmeldeanlage an, erklärte Markus von Wirtz, stellvertretender Wachtberger Wehrleiter. Ohne Strom könne der Alarm nicht abgeschaltet werden; bis zur Behebung des Fehlers müsse der Laden deswegen geschlossen bleiben, meinte Kai Horstmann, der Leiter des Marktes. Ein Feuer habe es indes nicht gegeben.