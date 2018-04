Pflaster defekt

An den Kanten und in den Fugen bleiben die Einkaufswagen hängen.

Wachtberg-Berkum. Kunden des Einkaufszentrum ärgern sich über Fußangeln für Mensch und Einkaufswagen auf dem Parkplatz an den Berkumer Supermärkten. Wann werden die Stolperfallen ausgebessert?

Von Petra Reuter, 04.04.2018

„Da bin ich schon so oft mit dem Einkaufswagen hängengeblieben“, berichtet eine Kundin am Berkumer Einkaufszentrum und deutet auf die losen, teilweise hochstehenden Pflastersteine auf dem Parkplatz. Mittlerweile mache sie einen großen Bogen drum herum. „Das dürfte nach so kurzer Zeit nicht so aussehen“, steuert ein nach eigenen Angaben fachkundiger Passant, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, bei. Bereits seit einigen Jahren lösen sich immer wieder Steine in stark belasteten Bereichen des gepflasterten Fahrbahnbelags. Was für den Autofahrer unter den Reifen nur merkwürdig klappert, wird für Fußgänger mit Einkaufswagen zum Hindernis oder gar zur Fußangel.

Zwölf Jahre alt ist das Gebäudeensemble mit der Parkfläche vor den Läden, die seit Mitte 2013 der Hahn Gruppe gehören. Mit solchen Schäden hatte man auf der rund 11 700 Quadratmeter großen Gesamtfläche in so kurzer Zeit auch hier nicht gerechnet. Durch das Gefälle und die hohe Beanspruchung habe sich das bestehende Schadensbild ergeben, so ein Sprecher der Eigentümer.

Natürlich habe der Voreigentümer von dem Gefälle bereits beim Bau des Parkplatzes gewusst. Allerdings sei nicht jede bauliche Situation vergleichbar, sodass man in diesem Fall erst Erfahrungswerte sammeln musste, die nun in eine bessere Lösung einfließen sollen. Als Eigentümer sei man sich der Verantwortung bewusst und habe bereits im vergangenen Jahr Reparaturen durchführen lassen, so der Sprecher. Allerdings suche man nach einer technisch durchführbaren, dauerhaften Lösung des Problems.

Weil eine Beurteilung der Schäden während der Frostphase nicht möglich war, sei man Anfang März vor Ort gewesen und habe die neuen Schäden aufgenommen. „Es sind schwierige Stellen, wo wir in der Vergangenheit schon mal etwas gemacht haben, wo wir jetzt eine nachhaltige Lösung finden wollen“, so der Pressesprecher der Gruppe. Man habe bei einigen Fachfirmen angefragt und warte derzeit auf die Angebote.

Ziel sei es, die Arbeiten zur nachhaltigen Beseitigung der Schäden noch innerhalb des ersten Halbjahres 2018 durchführen zu lassen. Bis dahin müssen sich die Kunden des Einkaufszentrums ein bisschen in Acht nehmen, damit ihre Einkaufswagen auf dem holprigen Pflaster nicht abrupt stoppen.