Herbstkräuter für die Sinne

Wachtberg. Für die Teilnehmer einer Kräuterwanderung erschlossen sich neue Geschmackserfahrungen und ungewohnte Rezepte. Eingeladen hatte die Aktionsgemeinschaft für den Schutz der Landschaft in Wachtberg und Umgebung.

Von Petra Reuter, 05.10.2018

Rund zwei Stunden wanderten die zehn Teilnehmer der Kräuterwanderung durch Felder, Wiesen, an Gärten und Plantagen vorbei, immer auf der Suche nach Wildkräutern. Unter der sach- und fachkundigen Leitung des promovierten Biologen Dirk Holtermann von der Gundermann Akademie entdeckten die Neugierigen auf den ersten Blick unscheinbare, aber leckere Nutzpflanzen am Wegesrand. Mehrfach im Jahr initiiert die Aktionsgemeinschaft für den Schutz der Landschaft in Wachtberg und Umgebung Naturwanderungen und Aktionen, die Schönheit, Wert und Nutzen der Natur vermitteln.

Zurück im Garten des Biologen kam alles auf den Tisch, was die Jagd nach dem Unbekannten hergegeben hatte. Fleißige Hände zupften Kräuter, rieben Schlehen ab und schnitten Quitten klein. Danach erhielt jeder zwei Glasflaschen für die Herstellung kleiner Köstlichkeiten, die man mit nach Hause nehmen durfte.

Rund eine Stunde lang probierten sich die Teilnehmer durch die Beute und stellten ihre persönlichen Likörnoten und Essigwünsche zusammen. Anschließend füllten sie puren Essig und Alkohol auf die Mischungen von Kräutern und Früchten wie Beifuß, Schlehe, Schafgarbe, Spitzwegerich, Quitte, Minze und manches, das einige Teilnehmer bisher sogar für giftig gehalten hatten. „Zu Weihnachten sollte der Likör perfekt sein“, erklärte Holtermann, nachdem alle ihre persönliche Mischung angesetzt hatten.

Natürliche Körperfunktionen beachten

Als Allesfresser sei der Mensch für die selektierte Speisenauswahl unserer Zivilisation eigentlich gar nicht ausgelegt, so Holtermann. Viele der uns bekannten Krankheiten habe man in früheren Zeiten unter anderem mit Extrakten und Salben aus Kräutern geheilt, die sie jetzt auch bei der Wanderung gesammelt hatten. „Früher suchte man Kräuter, heute hat man die Wahl, ob man Kräuter sucht oder in die Apotheke geht“, erklärte der Biologe lachend.

Beim Thema gesunde Ernährung aber winkte er ab. Keinem der Trends, die sich heutzutage als gesund anpreisen, will er sich anschließen. Es hätten sich heute teilweise Essgewohnheiten eingebürgert, die den natürlichen Körperfunktionen nicht mehr gerecht würden. Der sogenannte Verdauungsschnaps nach dem Essen zum Beispiel nütze kaum etwas. Vor dem Essen sei er, wenn er denn schon sein soll, deutlich angebrachter. „Bitterstoffe signalisieren unserem Körper, dass er Verdauungsenzyme ausschütten soll, weil jetzt Nahrung zugeführt wird“, erklärte Holtermann. Wem der Schnaps nicht so sehr liegt, der könne stattdessen vor dem Essen einfach einen Salat essen. Dann sollte es allerdings einer sein, dem nicht durch entsprechende Züchtung alle Bitterstoffe abhandengekommen seien. „Nicht alles, was der Mensch züchtet, ist gesund für den Menschen“, resümiert er.

Nach der Herstellung von Kräuterlikör und -essig wendeten sich die Teilnehmer in der Seminarküche den restlichen Zutaten zu. Man knetete mit edlem Öl verfeinertes Kräuterbrot und mischte einen Löwenzahnbegrüßungstrunk an. Butter wurde mit vegetarischem Schmalz und Quark vermischt, bei dem Pfefferkraut dem Quark eine scharf-aromatische Note verlieh, während Brennnesselsamen eine unerwartet sesamartig-nussige Note beisteuerten.

Die ungewohnten Geschmackserfahrungen führten zu ausgeprägter Experimentierfreude. „Wenn man mal so überlegt, was alles wächst, an dem man sonst achtlos vorbeiläuft, ist das schon beeindruckend“, sagte Monique Lebahn aus Wachtberg.