Pferdeklinik Wachtberg

Carsten Rohde hat den Beruf des Tierarztes über ein Praktikum näher kennengelernt. Schnell stellte er fest, dass ihm die Behandlung von Pferden mehr Spaß macht als die von kleinen Haustieren. Er sammelte deutschlandweit und in der bestens ausgestatteten Tierklinik in Helsingborg (Schweden) Erfahrung. Vor dem Examen 1993 ging der Wachtberger für sechs Monate in die USA – an die Ostküste, nach Texas und Kalifornien. „In Amerika ist die Pferdemedizin noch weiter entwickelt als bei uns“, sagt Rohde. Es werde viel Grundlagenforschung betrieben, nicht zuletzt wegen des weit verbreiteten Trab- und Galopprennsports. Nach dem Examen wollte er noch einmal für zwölf Monate in die Staaten – es wurden fünf Jahre an der Purdue University in Indiana und der Ohio State University.

Der 51-Jährige wurde 2001 Diplomate des American College of Veterinary Surgeons (ACVS) und 2002 des European College of Veterinary Surgeons (ECVS). „Das ist auch heute noch eine sehr gehobene Ausbildung“, sagt er. Weltweit gebe es maximal 2000 Kollegen. Zurück in Deutschland kam er zur Burg Müggenhausen und eröffnete dann seine eigene Klinik an der Burg Münchhausen in Adendorf. 2006 ging es nach Villiprott, wo sich Rohde die Reitanlage aus der Zwangsversteigerung sicherte. In neun Monaten wurde alles umgebaut, der Wachtberger hat Millionen investiert. Seine Mannschaft begann klein mit zwölf Mitarbeitern, heute sind es 25.