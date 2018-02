Monatliche Turniere beim Familienzentrum Wachtberg

Niederbachem. Das Katholische Familienzentrum Wachtberg lädt seit fünf Jahren einmal im Monat zum Skatturnier ein. Damit stießen die Initiatoren auf eine Art Marktlücke: Das Interesse an den Treffen ist immer groß.

Von Elena Kuss, 05.02.2018

Seit fünf Jahren treffen sich in Niederbachem im Haus St. Gereon an der Mehlemer Straße begeisterte Spieler, um sich einmal im Monat beim Skatturnier des Katholischen Familienzentrums Wachtberg zu messen – zuletzt am Freitag. „Jeder, der die Skatregeln beherrscht, kann vorbeikommen“, sagte Elisabeth Zimmermann.

Mit Claudia Langen hatte sie die Idee zu dem Wettbewerb. „Wir saßen in der Berkumer Steuerungsgruppe und suchten nach einer Veranstaltung, die nicht nur Familien anspricht“, erinnerte sich Zimmermann. Erst auf der Autofahrt zurück nach Niederbachem kam die zündende Idee, als Zimmermann herausfand, dass Langen Skat spielen kann.

Einmal im Monat werden nun im Haus St. Gereon die Karten gezückt. „Im Schnitt kommen 30 Teilnehmer“, sagte Zimmermann. Hauptsächlich spielen Männer mit, aber auch Frauen seien gern gesehen. „Die jüngste Mitspielerin ist 27, der älteste wird dieses Jahr 90“, sagte Zimmermann. Streng geht es zu: „Hier wird sehr darauf geachtet, dass wir die Turnierregeln exakt einhalten“, sagte Zimmermann.

Die zehn besten Spieler des Abends bekommen einen Preis. „Der Beste darf sich als Erstes etwas aussuchen, dann der Zweite und so weiter“, so die Initiatorin. Es gebe viele Profis, die jeden Monat dabei seien. „Viele spielen auch noch bei anderen Skatturnieren in der Umgebung mit oder sogar bei den deutschen Meisterschaften“, so Zimmermann.

„Wir spielen immer ganz friedlich und genießen die Gesellschaft“, freute sie sich. Auch nach all den Jahren sei sie immer noch begeistert. „Es wird wirklich gut angenommen, und wir wollen es auch genauso weiterführen.“

Das nächste Skatturnier findet am Freitag, 16. März, ab 18.30 Uhr statt. Die Uhrzeit ist so gewählt, dass auch Berufstätige teilnehmen können. Gespielt werde meist bis 22.30 Uhr.