Bonn. Auf einen schwarzen Tesla, der in Wachtberg-Villiprott abgestellt war, hatten es noch unbekannte Täter abgesehen. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Von general-anzeiger-bonn.de, 22.10.2018

Unbekannte haben aus Wachtberg-Villiprott am vergangenen Wochenende einen schwarzen Tesla S75D gestohlen. Das Fahrzeug stand am Fahrbahnrand an der Waldstraße. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Wagen zwischen Samstagabend, 18 Uhr, und Sonntagmittag, 12 Uhr, mitgenommen.

Die Polizei sucht nach Zeugen. Wem verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, soll sich bei den Ermittlern unter der Telefonnummer 0228/150 melden.