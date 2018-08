90. Geburtstag in Wachtberg

Wachtberg-Adendorf. Die lange Reihe der Gratulanten wollte am 90. Geburtstag von Wessel Freiherr von Loë nicht abreißen. Mit einer besonderen Überraschung hatte der Jubilar allerdings nicht gerechnet.

Von Petra Reuter, 10.08.2018

Die lange Reihe der Gratulanten wollte am 90. Geburtstag von Wessel Freiherr von Loë nicht abreißen. Familie, Freunde, die Sankt Hubertus Schützenbruderschaft Adendorf und die Mitarbeiter der Burg waren zur Feier in den Burghof gekommen. Mit einer besonderen Überraschung der historischen Bruderschaft hatte der Jubilar allerdings nicht gerechnet.

„Wir haben lange überlegt, was wir an einem solchen Tag schenken könnten“, sagte der erste Brudermeister Wolfgang Kader. „Schließlich haben wir uns entschieden, Sie zum Dank für das langjährige Protektorat mit der höchsten Ehre auszuzeichnen, die eine Bruderschaft der historischen Schützenvereine einem Nichtschützen zuteil werden lassen kann.“ Feierlich überreichte er dem sichtlich überraschten Baron von Loë die Fürst Salm-Reifferscheidt-Dyck-Plakette mit der dazugehörenden Urkunde. Salm-Reifferschiedt-Dyck selbst war seit dem Geburtsjahr des adeligen Jubilars unterstützend den Schützenbruderschaften zugetan.

Seit 1964 unterstützt Freiherr von Loë die Schützen und die Vereine des Töpferorts. So war er auch 1985 dabei, als sich die Aktionsgemeinschaft zum Schutze der Landschaft in Adendorf formierte. Mit lautstarken, aber sachlichen Protesten machten Aktive und Bürger in der Landeshauptstadt auf die schützenswerte Landschaft aufmerksam und verhinderten die Anlage einer Giftmülldeponie direkt am Rande des Dorfs. „Ich will gar nicht zählen, wo er überall im Vorstand war“, sagte Sohn und Burgherr Georg Freiherr von Loë. Seinem Vater dankte er herzlich für die den Menschen zugewandte Haltung, die dieser immer vorgelebt habe und die die Familie weitertragen möchte.

Wessel Freiherr von Loë wurde am 8. August 1928 auf Schloss Wissen geboren. 1957 kam er nach Adendorf. Hier war er jahrzehntelang der Wald- und Forstwirtschaft verbunden und Teil der Jagdgesellschaft. „Ich wünsche mir, dass die wachsende Gemeinde weiter als Gemeinschaft besteht und so handelt, dass sie den Charakter der Landschaft hier erhält und pflegt“, erklärte der Ehrenträger des Tages.