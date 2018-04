Neue Fassade aus Holz und Zink

Wachtberg-Berkum. Die umfassende Sanierung der Turnhalle in Berkum startet in den Ferien. Die meisten Handwerker sind für die Arbeiten bereits beauftragt. Die Schüler müssen voraussichtlich bis Herbst auf den Sportunterricht verzichten.

Für die geplante Sanierung der Dreifachturnhalle in Berkum stehen die Termine fest. „Zum Start der Sommerferien soll es losgehen“, teilte Christian Pohl, Leiter des Fachbereichs Infrastruktur der Gemeinde Wachtberg auf Anfrage des General-Anzeigers mit. Stichtag für die Handwerker ist damit der 16. Juli. Die Organisation der Baustelle war allerdings nicht so einfach. „Es ist ein sehr umfangreiches Projekt, wo mehr als 30 Gewerke ineinander spielen müssen“, erklärt Pohl.

So gab es vor den ersten Ausschreibungen Anfang des Jahres ein Treffen mit der Schule und den Vereinen, die die Halle ebenfalls nutzen. Erst war nicht klar, ob man pünktlich zum Schuljahresende genügend Handwerker für den Baubeginn gefunden haben würde. Mittlerweile ist dies gelungen, „Ich denke, das klappt“, so der Fachbereichsleiter. Zurzeit hat die Gemeinde weitere Vergaben ausgeschrieben, bei denen es sich aber um kleinere Gewerke wie Maler- und Fliesenarbeiten handele.

Die Turnhalle wurde wie das benachbarte Schulzentrum 1976 gebaut – mit einer ungedämmten Fassade. Auch das Dach ist energetisch nicht auf dem aktuellen Stand, sodass eine Sanierung nun nötig ist. Diese kostet rund 2,6 Millionen Euro, wobei die Kreditanstalt für Wiederaufbau Tilgungszuschüsse für energieeffizientes Bauen gewährt. Die gibt es, weil Architekt Kay Künzel die Modernisierung von Umkleiden, Sanitäranlagen, Brandschutz, Lüftung und dem Eingangsbereichs ins Projekt mit eingeschlossen hat.

Lüftungsanlagen sollen verkleinert werden

Wenn das Dach einmal offen liegt, will man Dämmung und Lüftung parallel angehen. Die Lüftungsanlage soll verkleinert werden. So bleibt ein kleiner Raum frei, in dem die Vereine später beispielsweise ihr Material lagern können. Jedes Spielfeld der Turnhalle erhält jeweils eine Damen- und Herrenumkleide. Entsprechend werden die Duschen anders aufgeteilt, und auch die Toiletten modernisiert.

Wie berichtet, hatte der Ausschuss für Infrastruktur und Bau der Gemeinde Wachtberg im vergangenen Herbst der Halle auch noch eine neue, ansehnliche Fassade spendiert, die 206 000 Euro kosten soll. Im Paket enthalten sind ein separater Zugang zum Hallenbereich für Lehrer und Trainer, eine kombinierte Zink-Holzfassade und die Neugestaltung des Haupteingangs. Innen müssen die Holzverkleidungen und Wandpolster aus Brandschutzgründen ausgebaut werden, ein Prallschutz kommt vor die neu gestrichenen Wände. Vorgeschrieben sind zudem neue Fenster zur Entlüftung bei Rauch.

Wie Pohl mitteilt, werden die Ferien für die Sanierung nicht reichen, so dass im neuen Schuljahr wohl für einige Wochen der Sportunterricht in der Halle ausfallen muss. Ziel sei es, nach den Herbstferien fertig zu sein. „Vor dem Baubeginn werden alle Nutzer noch mal eingeladen“, sagt er.