Bauarbeiten

Der Radweg an der L 123 zwischen Oberbachem und Niederbachem wird für die Asphaltierung gesäubert.

Wachtberg-Niederbachem. Bis Ende April soll auch der neue Überweg auf der L 123 bei Niederbachem fertig sein. Für insgesamt 180.000 Euro wird aus der Fahrradweg mit saniert.

Von Axel Vogel, 06.04.2018

Auf der Baustelle auf der L 123 bei Niederbachem gehen die Arbeiten in die letzte, buchstäblich heiße Phase: „Bis Ende der Woche wird die Fahrbahn asphaltiert“, erklärte Bernd Aulmann, Sprecher der für die Maßnahme zuständigen Vertretung des Landesbetriebs Straßen NRW in Euskirchen, auf Nachfrage. Was neu ist: Auch der Radweg bekommt eine neue Decke.

Wie berichtet, baut Straßen NRW an der L 123 zwischen Oberbachem und Niederbachem seit Herbst vergangenen Jahres eine Querungshilfe. Dieser Überweg soll das Passieren der vielbefahrenen Landstraße vor allem für Radfahrer und Fußgänger ungefährlicher machen, denn der Radweg entlang der Landstraße endet kurz vor Niederbachem. Auch wird im Zuge der Baumaßnahme die Fahrbahn nach rechts verschwenkt, was Verkehrsteilnehmer dazu anhalten soll, langsamer in den Ortsteil Niederbachem hineinzufahren.

Was bislang so nicht auf den Plan stand und jetzt bis zum Wochenende laut Straßen NRW noch gemacht wird: Auch der Radweg entlang der L 123 zwischen Oberbachem und dem Ortsrand von Niederbachem, der passgenau vor dem neuen Überweg endet, bekommt eine neue Asphaltdecke. Dass erklärt der Niederlassungssprecher so: „Der Radweg war schlecht und darum haben wir den Weg gleich mitgemacht.“

In der Tat war das Radeln auf dem Weg wegen zahlreicher Schäden und Schlaglöcher kein Vergnügen. Trotz des Mehraufwands bewegt sich die Maßnahme laut Aulmann weiterhin im Kostenrahmen: Einkalkuliert seien insgesamt rund 180.000 Euro.

Die weiteren Planungen sehen nun vor, dass die Straßenbauer noch geschätzte zwei Wochen für die ausstehenden Arbeiten brauchen. Dazu gehört vor allem das Aufbringen der eigentlichen Verkehrsinsel auf die Fahrbahn: „Die wird geklebt“, erklärte Bernd Aulmann. Dann müssten noch Markierungen angebracht und Schilder aufgestellt werden.

Bis spätestens Ende des Monats soll alles fertig sein. Was die Verkehrsführung während der Restarbeiten angeht: Solange noch asphaltiert wird, regelt eine Baustellenampel den Verkehr. Anschließend soll die Ampel verschwinden und es sollen Baustellenschilder aufgestellt werden.