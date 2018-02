1100 Kubikmeter Wasser verbraucht

Wachtberg. Seit Freitagmittag brennt es auf einer privaten Kompostieranlage bei Gimmersdorf. Mehrere Löschgruppen sind im Einsatz. Auch am Sonntagmorgen ist der Brand noch nicht gelöscht. Mittlerweile ist ein Radlader im Einsatz.

Mittlerweile wurden 1100 Kubikmeter Wasser für die Löscharbeiten auf der Kompostieranlage in Gimmersdorf verbraucht. Die Feuerwehr ist immer noch vor Ort. Allerdings wurden die Löscharbeiten mittlerweile eingestellt. Wie der Sprecher der Wachtberger Feuerwehr Michael Ruck erklärte, wolle man nun versuchen zu erkennen, ob die Hitze des Brandes Auswirkungen auf die Stromleitung über der Kompostieranlage hat. Das wird mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Außerdem erfolge nun ein kontrolliertes Abbrennen, da die Ausdehnung des Brandes mittlerweile so groß sei, dass die Brandherde kaum noch zugänglich seien.

Mit einem Radlader wolle man nun versuchen den Komposthaufen auseinander zu ziehen, um an die Glutnester zu gelangen und mehr Platz zum Rangieren der Geräte zu erlangen. Das vergossene wasser steht nun auf dem Gelände und wird weiter zum Kühlen verwendet. Gegen Nachmittag soll die Entscheidung fallen, wie die Löscharbeiten weiter gehen. Momentan sind zehn Feuerwehrleute vor Ort.

Feuerwehr bekämpft Brand auf Kompostieranlage Foto: Axel Vogel Der Brand des Kompostierhaufens ist noch nicht gelöscht.

Foto: Feuerwehr Wachtberg Feuerwehrleute aus Wachtberg kämpfen seit Freitagmittag gegen die brennenden Kompostberge bei Gimmersdorf.

Foto: Axel Vogel Die Kompostieranlage bei Gimmersdorf steht in Brand.

Brand seit Freitag

Die Alarmierung erfolgte am Freitag gegen 11.30 Uhr , als Rauchwolken bei der Firma Wachtberg Kompost an der Alten Straße zwischen Gimmersdorf und Villip gemeldet wurden. Beim Eintreffen sahen sich die Freiwilligen Einsatzkräfte aus Niederbachem, Berkum und Villip einem riesigen Berg gegenüber: Denn die betroffene Miete mit dem brennenden Kompost ist 40 Meter breit und 100 Meter lang. Mittlerweile wurden 1100 Kubikmeter Wasser bei den Löscharbeiten verbraucht.

Der organische Abfall türmt sich bis zu sechs Meter hoch. Die Anlage bestehe aus mehreren Mieten, eine bestehe etwa aus frisch angeliefertem Abfall, eine andere aus gehäckseltem und gesiebtem Material.

Den Freitag über waren die Helfer damit beschäftigt, die Miete auseinanderzuziehen, um an die Glutnester zu kommen. Dabei war auch ein Radlader im Einsatz. „Jetzt haben wir gottseidank offene Flammen. So können wir gezielter vorgehen und an den Brandherd kommen“, sagte Zettelmeyer am Freitagabend. Er tauschte beim Einsatz immer wieder die Leute seiner Mannschaft aus, die ganze Zeit über lief Löschwasser aus den Rohren. Weil es sich um „enorme Dimensionen“ handele, so der Einsatzleiter, dauere das Löschen so lange. In der Nacht waren zehn Feuerwehrleute vor Ort.

Zettelmeyer vermutet, dass sich der Kompost durch die organische Zersetzung selbst entzündet hat. Es sei niemand gefährdet gewesen. Da in der Nähe niemand wohnt, gebe es auch keine Belästigung durch Rauch.

Am Samstag teilte Michael Ruck von der Freiwilligen Feuerwehr Wachtberg mit, dass die Arbeiten der Feuerwehr wahrscheinlich das ganze Wochenende bis Rosenmontag andauern werden. Ein Problem könne die Hochspannungsleitung vom Umspannwerk in Ließem machen, das über der Kompostanlage verläuft. Durch die starke Hitzeentwicklung könne diese beschädigt werden.