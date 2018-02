Zeugen gesucht

Bonn. Mit Fotos aus einer Überwachungskamera fahndet die Polizei Bonn nach drei mutmaßlichen Einbrechern und bittet um Hilfe aus der Bevölkerung. Die Täter machten beim Einbruch in Wachtberg keine Beute.

Von general-anzeiger-bonn.de, 05.02.2018

Drei bislang Unbekannte sind Ende Dezember in ein Einfamilienhaus in Wachtberg-Pech eingestiegen. Jetzt sucht die Polizei Bonn mit Fahndungsfotos nach den mutmaßlichen Tätern und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Zwischen 18 und 18.30 Uhr sind die Einbrecher am 20. Dezember in das Haus in der Straße "Am Langenacker" eingestiegen. Die Täter wurden von den Bewohnern des Hauses überrascht und flüchteten ohne Beute.

Die Ermittlungen der Polizei führten bislang zu keinem Ergebnis, sodass Fotos aus einer Überwachungskamera nun zur Hilfe genommen werden. Wer Angaben zu den Personen oder weitere Hinweise zur Tat geben kann, wird gebeten, sich unter 0228/150 zu melden.