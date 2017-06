Diskussion um verkaufsoffenen Sonntag

Wachtberg-Berkum. Die Entscheidung über einen zusätzlichen verkaufsoffenen Sonntag im September wurde zurückgestellt. Erst soll ein Konzept vorgestellt werden, das die Ausnahme rechtfertigt.

Der Gewerbeverein plant für den 23. und 24. September einen neuen Erntedank-Markt mit Obst und Gemüse, Wein und Essen, Dekoartikeln, Pflanzen, Gewürzen, Kunsthandwerk und selbst gemachter Marmelade, Essig und Öl. Außerdem sind ein Kettenkarussell und Ponyreiten für Kinder sowie weitere Aktionen geplant. Zum Bauernmarkt unter dem Motto „Aus der Region für die Region“ soll der verkaufsoffene Sonntag im Bereich Brunnengarten, Bernareggio Platz und Wachtbergring gehören.

Verschiedene Ausschussmitglieder äußerten am Mittwochabend Bedenken, ob das Rahmenprogramm ausreiche. Einige sahen außerdem den Termin am Tag der Bundestagswahl kritisch. „Bei uns ist es sehr kontrovers diskutiert worden“, berichtete Jörg Schmidt (CDU). Die Geschäfte rund um den Bernareggio Platz könnten aber jede Unterstützung brauchen. Laut Andreas Wollmann (SPD) ist die Mehrheit der Fraktion zwar dafür, den Gewerbeverein zu unterstützen, „aber der Termin geht gar nicht“.

Thomas Franz (Unser Wachtberg) blickte auf die Veranstaltung „Frühlingserwachen“ zurück: „Das war ein besserer Flohmarkt.“ Eine vergleichbare Veranstaltung rechtfertige die Sonntagsöffnung nicht. Es müsse ein Programm her, um zu sehen, ob die gesetzlichen Regelungen erfüllt seien. „Erntedank wird in Wachtberg traditionell woanders gefeiert. So wie es zurzeit dargestellt wird, entspricht es nicht der Rechtslage“, meinte auch Wolfgang Neusüß (SPD). Christian Stock (CDU) konnte die Kritik am Frühlingserwachen nicht nachvollziehen. Er sieht rund um das neue Einkaufszentrum eine positive Entwicklung. Gleichwohl fehlte auch ihm ein Konzept für die neue Veranstaltung. Die Verwaltung soll vor der Ratssitzung noch einmal mit dem Gewerbeverein über Programm und Termin sprechen.