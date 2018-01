Europa von unten

WACHTBERG. Der Partnerschaftsverein Wachtberg setzt in Zeiten von Abschottung und nationalistischen Tendenzen auf den persönlichen Austausch von Menschen über die eigene Landesgrenze hinaus.

Von Philipp Bien, 30.01.2018

Bereits seit 1979 besteht die Partnerschaft des Vereins, der zur Gemeinde Wachtberg gehört, mit dem französischen Kanton La Villedieu-du-Clain, vor zehn Jahren kam mit der italienischen Stadt Bernareggio ein weiterer Partner dazu, sodass eine trinationale Gemeinde-partnerschaft entstehen konnte. Somit sei ein Verein für drei Nationen geschaffen worden, erklärt Bernadette Conraths, Vorsitzende des Partnerschaftsvereins Wachtberg.

Zu diesem trilateralen Konzept kommt in Wachtberg noch ein spezielles Modell hinzu, das einen langfristigen Austausch zwischen den Partnergemeinden ermöglicht. Dieses „Wachtberger Modell“ setzt auf einen Schulaustausch auf Grundschulebene. Gemeinsam mit den Eltern werden die Schüler in Gastfamilien mit gleichaltrigen Kindern aufgenommen und können so neue Kontakte und Freundschaften knüpfen. „Wir setzen auf einen Austausch von klein auf“, sagt Bernadette Conraths. Damit dieser Austausch lebendig bleibt findet er nach dem Rotationsprinzip jedes Jahr in einer anderen Partnergemeinde statt, im letzten Jahr ging es für die Schüler ins norditalienische Bernareggio.

Neben dem Schulaustausch für Grundschüler bietet der Verein mit dem Jugendcamp, das im letzten Jahr in Wachtberg stattfand, auch Jugendlichen im Alter zwischen 12 und 14 Jahren die Möglichkeit sich eine Woche lang persönlich in Gruppen auszutauschen. Für alle Schulabgänger aus den Partnergemeinden gibt es zudem die Möglichkeit, ein Praktikum in Wachtberg zu machen.

Mitgliederfahrten und Kochkurse werden veranstaltet

Mit einigen Kooperationspartnern in der Region wird es den jungen Erwachsenen aus Frankreich und Italien so ermöglicht, erste berufliche Erfahrungen im Ausland zu sammeln. Einen großen Teil leistet hierbei auch die Gemeinde Wachtberg, die den Praktikanten Arbeitsstellen in ihren Einrichtungen zur Verfügung stellt. „Die Gemeinde ist die Grundlage für unsere Aktivitäten“, erzählt Friedrich Oettler, Conraths Stellvertreter.

Auch neben den Austauschmöglichkeiten stellt der Partnerschaftsverein ein vielseitiges Programm für seine Mitglieder auf die Beine. Für einen Beitrag von 12 Euro werden unter anderem Mitgliederfahrten und Kochkurse, die auf die kulinarischen Besonderheiten der Partnergemeinden eingehen, veranstaltet. Ein weiteres Highlight ist die „Bistro-Runde“, in der verschiedene Aktivitäten, wie zum Beispiel Vorträge, Filmvorführungen oder französisch-italienische Mitsingabende, stattfinden. Aktuell nutzen rund 212 Mitglieder die Angebote des Vereins, für die sich jeder anmelden kann. Dabei sorgt der elfköpfige Vorstand um Bernadette Conraths für den administrativen Teil, der einiges in Anspruch nimmt. „Ohne Engagement geht es nicht“, erklärt Conraths.

Für das neue Jahr hat der Verein bereits einiges geplant. Neben der Mitgliederversammlung, die am 1. März stattfindet, stehen ein italienischer Kochkurs (22. März) und eine „Bistro-Runde“ in Form eines französisch-italienischen Mitsingabends auf der Agenda. Weitere Highlights sind zudem der Schulaustausch, der im April in Wachtberg stattfindet und ein Mehrgenerationenaustausch nach Italien im Oktober. Zudem findet Ende Juli das trinationale Jugendcamp, das in diesem Jahr in La Villedieu-du-Clain gastiert, statt. Dabei stehen alle Veranstaltungen unter einem Vorsatz. „Die politische Ebene erfordert die persönliche Basis“, betont Friedrich Oettler.