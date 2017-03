Verkehrsunfall in Wachtberg

Wachtberg. Ein Rettungshubschrauber brachte ein neunjähriges Mädchen am Samstagmittag in die Uni-Klinik Bonn. Sie war auf der Rathausstraße von einem PKW erfasst und gegen ein Metallgitter geschleudert worden.

Von Anja Wollschlaeger, 26.03.2017

Laut den Schilderungen der 63-jährigen PKW-Fahrerin war das Mädchen gegen 11:50 Uhr unvermittelt auf die Straße getreten. Durch den Aufprall gegen ein Metallgitter wurde sie schwer verletzt und von dem sofort alarmierten Notarzt an der Unfallstelle erstbehandelt. Wegen der schweren Verletzungen alarmierten die Ersthelfer einen Rettungshubschrauber, der das Mädchen in die Uni-Klinik Bonn brachte.

Der PKW wurde zur Spurensicherung sichergestellt und abgeschleppt. An der Unfallstelle, in Wachtberg-Berkum in Höhe der Straße "Am Bollwerk" schränken Bäume die Sicht für Autofahrer ein.

Die Polizei führte vor Ort eine qualifizierte Unfallaufnahme durch und sperrte die Rathausstraße in diesem Streckenabschnitt rund eine Stunde lang.