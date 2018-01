Nahversorgung in Wachtberg

Nur der Bauzaun am brachliegenden Gelände an der Konrad-Adenauer-Straße verrät, dass hier gebaut werden soll.

Wachtberg-Niederbachem. Die Baustelle für den Netto-Markt in Niederbachem ruht weiter. Laut einer Sprecherin der mit dem Bau beauftragten Firma Ratisbona Handelsimmobilien befinden sich die neuen Pläne in der Endabstimmung.

Konkrete Angaben zum voraussichtlichen Baubeginn könne sie vor Ablauf des laufenden Beweissicherungsverfahrens nicht machen. „Die Arbeiten auf der Baustelle können erst wieder aufgenommen werden, wenn eine Baugenehmigung vorliegt“, so die Sprecherin. Auch zu einem möglichen Eröffnungstermin konnte sie vor diesem Hintergrund noch keine Angaben machen. Nach Untersuchungen zur Hangsicherung (der GA berichtete) sieht das neue Konzept eine optimale Lage des geplanten Marktes auf dem Grundstück vor. „Hierbei berücksichtigt Ratisbona Handelsimmobilien natürlich die Ergebnisse der Nachuntersuchungen und plant die Hangabstützung so, dass eine dauerhafte Sicherung gewährleistet ist“, so die Sprecherin.

Die Gemeinde Wachtberg hat laut Sprecherin Margrit Märtens keine neuen Informationen zur Entwicklung des Bauvorhabens. Laut Pressestelle des Rhein-Sieg-Kreises ist aktuell der Bauherr am Zug. Das im Sommer 2017 bei einem Termin in der Kreisverwaltung vorgestellt Konzept für die Hangsicherung sei zwar als voraussichtlich genehmigungsfähig eingestuft worden. Das Papier liege aber in der endgültigen Fassung noch nicht vor. „Es muss für die detaillierte Prüfung noch eingereicht werden“, so die Auskunft der Kreis-Pressestelle.

Wie berichtet ist der Cap-Markt, der die Niederbachemer zuvor mit Lebensmitteln versorgt hatte, seit dem 1. Juli 2015 geschlossen. Der Netto-Markt sollte als Ersatz her. Das 2012 vom Gemeinderat beschlossene Einzelhandels- und Zentrenkonzept für die Gemeinde Wachtberg weist ausdrücklich auf die Bedeutung des Standorts hin: „Zur Deckung der wohnungsnahen Versorgung im östlichen Gemeindegebiet wird die Ortsmitte von Niederbachem als Nahversorgungszentrum eingestuft.“ Das Zentrum übernehme eine Versorgungsfunktion für die rund 5100 Einwohner der Ortsteile Niederbachem und Oberbachem.

Die Firma Ratisbona hatte bereits 2015 die Fläche an der Konrad-Adenauer-Straße 129 gekauft, um dort einen Supermarkt für die Edeka-Tochter Netto zu errichten. Das Gebäude mit 800 Quadratmetern Verkaufsfläche sollte für 15 Jahre vermietet werden.

Im September 2016 rollten auf dem ehemaligen Gelände der Schlosserei Gent die Bagger. Schon damals war von der „bei diesem Objekt anspruchsvollen Hangsicherung“ die Rede. Der ursprünglich für die erste Jahreshälfte 2017 geplante Eröffnungstermin ließ sich jedoch nicht halten. Auch die Plakate, mit denen ein Marktleiter gesucht wurde, sind vom Bauzaun verschwunden.