Ortsvertretersitzung

Wachtberg-Adendorf. Der Parkplatz an der Ecke Eifelstraße/Töpferstraße in Adendorf soll nach einer Testphase dauerhaft wegfallen. Radfahrer finden eine neue Spur auf der Töpferstraße zu gefährlich und ignorieren sie.

Von Petra Reuter, 09.06.2018

Zufriedenheit bei den Adendorfern: Die Veränderung der derzeitigen Parkbuchtenkennzeichnung durch dauerhafte, farblich abgesetzte Pflasterung traf bei der Ortsvertretungssitzung am Donnerstagabend, bei der sich der neue Beigeordnete Swen Christian vorstellte und Unterstützung für die Anliegen der Bürger zusagte, auf große Zustimmung. Weitere Themen waren:

Ein Parkplatz an der Ecke Eifelstraße/Töpferstraße soll nach einer Testphase dauerhaft wegfallen, um den Einblick in die Kreuzung aus Richtung Eckendorf zu verbessern. Zu eventuellen ähnlichen Maßnahmen an der Kreuzung Erhard-Fischer-Straße / Eifelstraße wurden verschiedene Szenarien diskutiert.

Hinsichtlich des weggefallenen kombinierten Fuß- und Radwegs an der Töpferstraße stellte man fest, dass dies von einem großen Teil der Bevölkerung nicht wahrgenommen wurde. Der andere Teil der Bewohner ignoriere die neue Regelung gezielt, weil das Befahren der Töpferstraße mit dem Fahrrad zu gefährlich sei.

Schulbus und Rettungswagen kommen oft nicht durch

Die Parksituation auf der schulseitig gelegenen Schützenstraße wurde ohne konkretes Ergebnis diskutiert. Selbst der Schulbus käme manchmal nicht durch, von Rettungswagen und Feuerwehr im Falle eines Notfalles ganz zu schweigen, trugen die Anwesenden ihre Erfahrungen zusammen. Man wolle verschiedene Möglichkeiten für eine sinnvolle Änderung der schwierigen Verkehrslage auf dem Schulweg der Adendorfer Kinder durchdenken.

Ein weiteres Thema war die Vorrichtung zur Maibaumaufstellung, bei der es sich immer noch um ein Provisorium handelt. Man war sich einig, dass dieses Problem vor dem Hintergrund der Unfallgefahr dringend angegangen werden müsse.

Zum Sachstand des geplanten Linksabbiegers an der Kreuzung Gimmersdorfer Weg / Töpferstraße erklärte Christian, dass der Umbau weitergeführt würde, sobald das ausführende Unternehmen freie Kapazitäten hätte.

Im Rahmen der vorsorglichen Optimierung der Wasserabführung habe man bereits viele Gräben ausgebaggert. Bei einer Ortsbegehung mit dem Beigeordneten hatte man mitten in einem solchen eine offenbar gezielt angepflanzte Hecke festgestellt. „Das Problem muss geklärt werden“, erklärte Christian. „Ein Wassergraben mit einer Hecke ist sinnlos. Da kann nichts mehr abfließen.“ Auch wegen eines viel zu gering dimensionierten Rohrs im Grabensystem müsse man tätig werden.

Die Ortsvertretung nahm erneut die Hinweise von Bürgern zu beschädigten Gehwegen im Ort auf. Durch Baumwurzeln seien erhebliche Aufwürfe entstanden, die für ältere Bürger eine Unfallgefahr darstellten.

Auch die offenbar nachteilig veränderte Situation am denkmalgeschützten Wegekreuz „Drei Linden“, das an der Verbindung zwischen Adendorf und Fritzdorf liegt, wolle man sich ansehen. Hier sei die Bank von einem Wall so umgeben, dass Spaziergänger und Radler sie nicht mehr zur Rast nutzen könnten.