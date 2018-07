Neben der Querungshilfe an der L 123 bei Niederbachem ist jetzt auch der Radweg fertig, hier kehrt ein Mitarbeiter am letzten Tag der Bauarbeiten

Wachtberg. Der Landesbetrieb Straßen NRW ist jetzt mit dem Projekt der Querungshilfe auf der L 123 bei Niederbachem fertig. Jetzt stehen weitere Bauprojekte in Wachtberg an.

Jetzt ist auch der letzte Teil des Bauprojektes auf der L 123 am Ortsausgang von Niederbachem in Richtung Oberbachem fertig: Die Rede ist vom alten Radweg zwischen den beiden Wachtbeger Ortsteilen, der eine neue Deckschicht bekommen hat. Diese Erneuerungsmaßnahme hatte der Bauherr, die Straßen NRW-Niederlassung in Euskirchen, bereits seit längerer Zeit angekündigt.

Die Erneuerung des Radweges war dabei quasi ein Nebenprodukt eines größeren Projektes: Seit Herbst vergangenen Jahres baute Straßen NRW hier am Ortsrand von Niederbachem eine neue Querungshilfe. Denn wenn man aus Richtung Oberbachem kommt, endet hier der Fahrradweg. Radlern soll nun mit der neuen Querungshilfe ein sicheres Überqueren der viel befahrenen L 123 ermöglicht werden. Zu den Bauarbeiten gehörten auch eine leichte Verschwenkung der L 123 sowie das Auftragen einen neuen Deckschicht, auf die dann zuletzt die Querungshilfe aufgeklebt wurde.

Die Erneuerung des maroden Radweges entlang der L 123 hatte zunächst nicht auf der Tagesordnung gestanden, war dann aber auf Bitten der Wachtberger Gemeinde übernommen worden, erklärte Werner Engels vom Landesbetrieb. Die Gesamtkosten für das Projekt beziffer Straßen NRW auf rund 250 000 Euro. Immer wieder sei es bei der Baumaßnahme „zu witterungsbedingen Verzögerungen gekommen“, so Engels weiter. Insbesondere für das Auftragen der Deckschicht seien „konstante Temperaturen von mindestens fünf Grad über dem Gefrierpunkt erforderlich gewesen“. Auch Regen hätten die Straßenbauer nicht gebrauchen können, so dass Termine immer wieder verschoben werden mussten. Ursprünglich war geplant, Ende 2017 fertig zu sein.

Bei der jüngsten Sitzung des Wachtberger Bauausschusses hat die Verwaltung den Stand weiterer Maßnahmen mitgeteilt:

Verbindungsstraße G 25 von Oberbachem nach Ließem: Einer Förderzusage steht nichts mehr im Wege. Man wartet auf den Zuwendungsbescheid.

Verbindungsstraße Holzem nach Villip: Die Entwurfsplanung ist fertiggestellt.

Straßenausbau Kuhstraße in Pech: Eine zweite Bürgerversammlung ist für Anfang September geplant.

Umgestaltung Vorplatz Henseler Hof: Die öffentliche Ausschreibung ist mittlerweile erfolgt. Für Donnerstag, 12 Juli, 18 Uhr, ist eine Bürgerinformationsveranstaltung geplant, bei der auch Vertreter des bauleitenden Ingenieursbüros kommen werden.