Unfall beim Überholvorgang

Wachtberg. Auf der alten Landstraße zwischen Adendorf und Arzdorf prallte ein 24-jähriger Motorradfahrer beim Überholen eines PKW gegen einen Anhänger. Er musste vom Notarzt versorgt werden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 30.07.2017

Der Motorradfahrer war am Samstag gegen 15.35 Uhr auf der Alten Landstraße von Arzdorf in Richtung Adendorf unterwegs. Als er gerade einen PKW überholt hatte, wollte er wieder auf die rechte Fahrbahn einscheren.

Was er dabei nicht bemerkte, war der PKW mit Anhänger eines 62-Jährigen. Der hatte am Fahrbahnrand an einer Bushaltestelle gehalten und war dabei sich ebenfalls auf die Fahrbahn einzuordnen. Trotz Vollbremsung kam es zum Zusammenprall. Der Motorradfahrer verletzte sich schwer und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 3.000 Euro. Wegen der Unfallaufnahme wurde der Verkehr zeitweise umgeleitet.