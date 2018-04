Die Jugendfeuerwehr um Lukas ( vorne) will sich beim Infotag in Adendorf von ihrer besten Seite zeigen.

Adendorf. Die Adendorfer Löschgruppe der Freiwilligen Feuerwehr Wachtberg will sich am kommenden Samstag vor allem Neubürgern präsentieren. Im Mittelpunkt: die Jugendfeuerwehr.

Von Axel Vogel, 11.04.2018

Lukas macht zwar erst seit rund seinem Jahr mit in der Adendorfer Jugendfeuerwehr. Damit ist er quasi einer familiären Vorbelastung gefolgt: „Mein Onkel und meine Cousine sind beide in der Meckenheimer Feuerwehr aktiv.“ Und auch der Elfjährige hat den Schritt bislang nicht bereut, sondern ist mit Feuer und Flamme dabei, „vor allem weil das Üben viel Spaß macht“.

So groß war der Spaß für Lukas, dass er auch seinen zwölf Jahre alten Freund Lars begeistern konnte, ebenfalls beim Nachwuchs der Adendorfer Floriansjünger mitzumachen. Und sehr zur Freude des Adendorfer Feuerwehr-Jugendwarts Tobias Merzenich brachte Lars wiederum noch seinen Bruder Kay mit, sodass die Jugendabteilung inzwischen acht Aktive zählt. Kein Wunder, dass Merzenich auf weitere Gruppendynamik für eine noch stärkeren Nachwuchsgewinnung setzt.

Denn um die derzeit 19 aktiven Wehrleute langfristig mit neuen Kräften zu versorgen, muss die Jugendabteilung gestärkt und vor allem die Jugendlichen bei der Stange gehalten werden. In der Löschgruppe nimmt man die Aufgabe überaus ernst, da gerade die Adendorfer Wehr von Zeiten zehrt, in denen die Personalstärke der Jugendfeuerwehr kreisweit vorbildlich war. Um neuen Nachwuchs im Ort zu generieren und vor allem Adendorfer Neubürgern die Leistungsfähigkeit der kleinen und großen Wehrleute zu demonstrieren, lädt die Löschgruppe am kommenden Samstag, 14. April, ab 13 Uhr zu einem Info-Nachmittag am Gerätehaus ein.

Stolz auf die Nachwuchsarbeit

Die Adendorfer Löschgruppe blickt auf eine stolze Tradition zurück: Seit 1907 gibt es in dem Töpferort eine Freiwillige Feuerwehr. Fortan entwickelte sich die Einheit prächtig: Am 31. Dezember 1966 zählte man 24 Aktive. Durch die kommunale Neugliederung 1969 wurde die Löschgruppe dann in die Freiwillige Feuerwehr Wachtberg integriert.

Vor allem die Nachwuchsarbeit schrieben die Verantwortlichen vor Ort groß, was sich zur Jahrtausendwende höchst positiv in Mitgliederzahlen niederschlug. „Zu diesem Zeitpunkt hatte die Jugendfeuerwehr 27 Mitglieder“, erinnert sich Markus von Wirtz, der damals Jugendwart war. Heute ist er stellvertretender Wehrleiter in Wachtberg.

Für ihn kommt aber noch ein zweiter Aspekt hinzu, der damals kreisweit für Aufsehen sorgte: „Die Löschgruppe konnte die erste und einzige reine Mädchengruppe im Rhein-Sieg-Kreis stellen.“ Eine derart große Jugendabteilung war lange Zeit dann auch eine sicherere Quelle, aus der die aktive Wehr Nachwuchs bezog. „Drei bis vier Jugendliche sind regelmäßig in den aktiven Dienst gewechselt“, erinnert sich von Wirtz.

Kurz nach dem 100. Jubiläum der Löschgruppe im Jahr 2007 folgte dann der Bruch. Die Jugendfeuerwehr schrumpfte, und die Jugendlichen wollten auch nicht mehr in die aktive Wehr wechseln. „Mit 16 Jahren haben sich viele rar gemacht“, so von Wirtz. Auch Mädchen gibt es heute leider keine mehr in der Jugendwehr. Jugendwart Merzenich bietet Erklärungen an: „Die Jugendlichen bekommen zu viel geboten.“

Infotag im Gerätehaus

Auch sei ein Problem, dass sich ein Engagement erfahrungsgemäß oft aus dem Freundeskreis heraus entwickele. Schön wäre es aus Sicht der Verantwortlichen, wenn beim Infotag der ein oder andere junge Neubürger neugierig wird und später seine Freunde nachholt. Da viele neue Familien nach Adendorf gezogen sind, erkennt die Wehrleitung hier einiges an Potential.

Neben besagter Gruppendynamik glaubt Markus von Wirtz, dass für einen Eintritt in die Jugendfeuerwehr noch andere Gründe sprechen. „Bei uns lernt man nicht nur Arbeitsabläufe verstehen, sondern bekommt auch so elementare Dinge wie Teamfähigkeit, Verlässlichkeit und soziales Verhalten vermittelt.“

Der Infotag findet am kommenden Samstag von 13 bis 16 Uhr am Gerätehaus statt. Neben Infos zu modernen Feuerwehrfahrzeugen sowie zur Arbeit der Löschgruppe und der Jugendfeuerwehr erwartet die Besucher auch eine Vorführung, bei der ein Feuerwehrmann Flüssigbrände simuliert – und natürlich löscht. Der Eintritt ist frei. Jeder Jugendliche, der mindestens zehn Jahre alt ist, kann bei der Jugendfeuerwehr mitmachen. Jugendwart Merzenich trifft sich mit den Aktiven jeden Montag um 17.45 Uhr am Gerätehaus.