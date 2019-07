Wachtberg. Bei Bauarbeiten auf der Rathausstraße in Wachtberg-Berkum sind am Montagvormittag menschliche Knochen gefunden worden. Die Polizei ist vor Ort.

Von Axel Vogel, Sebastian Fink, 22.07.2019

Auf einer Baustelle in Wachtberg-Berkum sind Arbeiter am Montagmorgen auf Knochen gestoßen. In der Rathausstraße werden aktuell neue Gasleitungen verlegt. Neben Knochen stießen die Arbeiter dabei am Morgen im Boden auch auf Teile eines Gebisses. Wie die Polizei vor Ort mitteilte, handelt es sich eindeutig um menschliche Knochen. Die Kriminalpolizei wird nun vor Ort die Ermittlungen aufnehmen, wie die Knochen an dieser Stelle in den Boden gelangt sind.

Dabei wird auch untersucht, ob der oder die Tote möglicherweise durch ein Gewaltverbrechen ums Leben kam. Möglich ist aber auch, dass es sich um eine alte Grabstätte unter der Hauptstraße handelt. Die Kirche St. Gereon liegt nur wenige Meter entfernt vom Fundort der Knochen. Die Arbeiten an der Gasleitung wurden vorübergehend unterbrochen.