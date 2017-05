Bus prallt gegen PKW

Wachtberg. Bei einem Unfall in Wachtberg sind nach ersten Informationen mehrere Personen verletzt worden. Die Feuerwehr hat zahlreiche Einsatzkräfte zur Unfallstelle beordert.

23.05.2017

Am späten Dienstag ist es zu einem schweren Unfall in Wachtberg-Berkum gekommen. Nach ersten Angaben sind im Bereich des Einkaufszentrums Am Wachtbergring ein Bus und ein PKW zusammengestoßen.

Die Feuerwehr hat zahlreiche Einsatzkräfte zur Unfallstelle beordert, nach ersten Informationen geht die Feuerwehr von mehreren Schwerverletzten aus.

Weitere Berichterstattung folgt