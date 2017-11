Historischer Töpfermarkt mit 45 Ausstellern

Wachtberg-Adendorf. Der Martinsmarkt ist eröffnet - 45 Aussteller bieten Handwerkskunst, Spielwaren und Kulinarisches an.

Im historischen Töpferofen geht bis Sonntag das Feuer nicht aus: Am Donnerstagabend haben die Veranstalter den Adendorfer Martinsmarkt eröffnet. Zum zehnten Mal laden der Verein Adendorfer Gewerbetreibender (VAG) und die Gemeinde zum stimmungsvollen Fest für die ganze Familie ein. Feuerkörbe, Glühwein und Maronen sorgen für vorweihnachtliche Atmosphäre auf dem Dorfplatz.

Die 45 Aussteller zeigen Kunsthandwerk, Spielwaren und Kulinarisches. Das Begleitprogramm geht an diesem Freitag gegen 18.30 Uhr mit dem Besuch von Kabarettist Konrad Beikicher weiter, der seinen zur Eröffnung am Donnerstag geplanten Auftritt aus privaten Gründen absagen musste. Samstag verteilt Sankt Martin Wecken an die Kinder. Der Martinsmarkt ist am Freitag ab 16 Uhr geöffnet, am Samstag und Sonntag geht das Fest jeweils um 13 Uhr los.