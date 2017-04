Girls' Day in Wachtberg

Girls' Day am Fraunhofer-Institut: Jenny ist Feuer und Flamme beim Workshop, der Einblicke in ein Elektroniklabor gewährt.

Wachtberg. 35 Mädchen kamen zum Girls-Day am Fraunhofer Institut für Hochfrequenzphysik und Radartechnik in Wachtberg.

Von Susanne Wächter, 28.04.2017

„Für mich wäre das auf jeden Fall etwas“, sagt Emilia im Brustton der Überzeugung, während sie den Lüfter mit allerlei bunten, filigranen Kabeln in das vor ihr liegende Computergehäuse einbaut. Emilia besucht die achte Klasse des Clara-Fey-Gymnasiums in Bad Godesberg, und Mathe sowie andere naturwissenschaftliche Fächer liebt sie. „Da bin ich besonders gut drin“, sagt sie. Wenn sie schon am Girls' Day teilnimmt, wollte sie auch eine herausfordernde Aufgabe haben und es sich nicht besonders einfach machen. Für Emilia hörte sich das Angebot des Fraunhofer-Instituts spannend an. Auch weil sie selbst anpacken kann. Deshalb ist sie dort.

Acht Workshops stehen den 35 Mädchen, die an diesem Tag, nach Wachtberg gekommen sind, zur Verfügung. In verschiedene Gruppen aufgeteilt, konnten sie im Vorfeld entscheiden, an welchem sie teilnehmen möchten. Während sich vier Mädchen für das Innenleben eines Computers interessierten, war der Andrang im Workshop „Einblick in ein Elektronik-Labor“ noch überschaubarer. Entsprechend gut war der Betreuungsschlüssel dort. Drei Fachkräfte kümmerten sich um drei Mädchen.

Einer von ihnen ist Maik Hillmer. Normalerweise entwickelt er als Ingenieur Antennentechnologien, zum Girls' Day steht er Jenny zur Seite. Für die Neuntklässlerin ist es nicht die erste Teilnahme an einem Girls' Day. Jenny, die das FEG in Bonn besucht, war vor zwei Jahren bereits am Max-Planck-Institut. Auch Jenny begeistert sich wie Emilia für Technik und Naturwissenschaften. Zwar weiß sie noch nicht ganz genau, was sie einmal studieren möchte, aber mit Physik könnte sie sich anfreunden, denkt sie laut nach.

Maik Hillmer greift immer dann ein, wenn Jenny nicht weiter weiß. Aber das junge Mädchen scheint sich sehr gut auszukennen. „Sie macht das nicht das erste Mal“, kommentiert Hillmer die Fertigkeiten der Schülerin, kleine Drähte und Kontakte auf eine Platine zu löten. Am Ende soll ein elektronisches Spiel daraus entstehen.

Dass man das Rad nicht neu erfinden muss, lernen die Realschülerinnen Nicole und Deborah bei Stefan Vorst, der ihnen verschiedene bunte, elektrische aus winzigen Legoteilen bestehende Maschinen zeigt. Am Ende sollen sie eines der Geräte nachbauen. Ohne Anleitung versteht sich.

Weil wissenschaftliche Fachkräfte händeringend gesucht werden und der Frauenanteil sehr gering ist, beteiligt sich das Fraunhofer Institut seit Jahren an dem Girls' Day, um den Mädchen die Scheu vor Wissenschaft und Technik zu nehmen. Christine Haberland, für Öffentlichkeitsarbeit im Institut zuständig und selbst Mutter einer Tochter, weiß, dass es gerade in Berufen der „Männerdomäne“ Berührungsängste auf Seiten der Mädchen gibt.

„Uns ist es wichtig, an diesem Tag zu zeigen, dass Wissenschaft und Technik nicht abstrakt sind, sondern uns fast überall im Alltag begegnen“, erklärt Haberland. Dass dies durchaus spannend sein kann, zeigten Wissenschaftler des Instituts den jungen Teilnehmerinnen am späten Mittag. Dann konnten die Schülerinnen in die Wissenschaft eintauchen und erhielten Einblicke in aktuelle Forschungen und wozu man diese benötigt.

Bei einem Tag speziell für Mädchen dürfen natürlich auch Vorbilder nicht fehlen. Diesen Part übernahm Dr. Hanna Geppert. Direkt zur Begrüßung stellte die promovierte Informatikerin und vierfache Mutter den Mädchen ihren eigenen Werdegang vor. Am Institut ist sie Forschungsgruppenleiterin, gleichzeitig auch Mentorin beim Mint-Partnerschaftsprogramm „Cybermentor“. Mint steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik und damit für diejenigen Fächer, von denen Mädchen häufig Abstand nehmen.