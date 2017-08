Nach Brand in Burger-Restaurant

Am Eingang des Burger-Restaurants „Lumis“ in Berkum hängt ein Hinweis für alle Gutscheinbesitzer.

Berkum. Nach einem Schwelbrand Ende vergangenen Jahres in dem Burger-Lokal "Lumis" in Wachtberg-Berkum öffnet das Restuarant nun nicht mehr. Wer einen Gutschein besitzt, bekommt den Betrag zurückerstattet.

Von Axel Vogel, 23.08.2017

Jetzt ist es offiziell: Die Betreiber der Burger-Lokals „Lumis“ am Bernareggio Platz geben nach einem Schwelbrand, der den gastronomischen Betrieb laut Wachtberger Feuerwehr stark getroffen hatte, auf. „Nach nunmehr acht Monaten mussten wir endlich eine Entscheidung treffen. Es ist uns nicht leicht gefallen, aber wir werden die Türen des Lumis nicht mehr für Euch – unsere lieben Gäste – öffnen“, erklärt das Betreiber-Paar auf seiner Facebook-Seite.

Zu dem Brand war es am 5. Dezember 2016 gekommen, erinnert sich Markus Zettelmeyer, Chef der Wachtberger Feuerwehr, der damals Einsatzleiter war: „Uns war zunächst eine Rauchentwickung aus einer Parfümerie am Bernareggio Platz gemeldet worden, und erst nach einigem Suchen haben wir entdeckt, dass es im Lumis gebrannt hatte.“ Als die Feuerwehr eintraf, fanden die Wehrleute den gastronomischen Betrieb stark verraucht vor, allerdings war das Feuer seit Stunden aus, so Zettelmeyer: „Es hatte sich auch niemand in dem Gebäude befunden.“ Als Brandursache geht der Wehrchef von einem technischen Defekt an einer kleinen Kuchenkühltheke aus. Der Schwelbrand habe seiner Ansicht nach verheerende Folgen gehabt: „Alle Räume waren total verraucht und mussten saniert werden.“

Auf Facebook bedauern mehrere Nutzer die Schließung, eine Frau sprach von einem „großen Verlust für Wachtberg“. Eine andere hatten die Hoffnung, dass „ihr wieder aufmacht. So schade!“. Allerdings gibt es auch Kritik. Die entzündet sich an der Frage, was nun mit Gutscheinen passiere, deren Ausbezahlung laut einer Facebook-Nutzerin zugesichert worden sei. Am Dienstag hing ein Schild an der Tür des Lokals mit dem Hinweis, Fotos der Gutscheine mit der Nummer oder QR-Code, Name und Telefonnummer an die E-Mail-Adresse mail@lumis.de zu schicken. Der ehemalige Geschäftsführer hat auf GA-Nachfrage dieses Verfahren bestätigt.