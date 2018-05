Wachtberg. Bei dem Wettkampf in Oberbachem treten Reiter im Springreiten und der Dressur an. Der Lions Club Venusberg veranstaltet Benefiztombola für Blinde in Kamerun.

Von Petra Reuter, 22.05.2018

An drei Tagen des Pfingstwochenendes engagierte sich der Lions Club Venusberg mit einer Tombola für afrikanische Kinder, die zu erblinden drohen. Im Rahmen des traditionellen Pfingstturniers in der Oberbachemer Grube Laura verlosten sie insgesamt 450 Preise. Besucherin Käthe Beusing freute sich gleich am ersten Verlosungstag über ein neues Smartphone. Schon eine halbe Stunde später holte Georg Rödl für seine Frau Anne einen Gutschein für ein Wochenende in einem Hotel in Rheinbach ab.

„Sight First“, in Deutschland „Lichtblicke für Kinder“, heißt das diesjährige Projekt der Lions, für das sie unter anderem bei dem Pfingstturnier werben und sammeln. Es widmet sich dem weltweiten Kampf gegen vermeidbare Blindheit und Erblindung, in diesem Fall in Kamerun. Alle Beteiligten der 1400 Clubs in Deutschland haben sich für das Jahr 2018 dasselbe Ziel gesetzt: Die 500 000-Euro-Marke der Gesamtspendensumme soll geknackt werden. Erst dann könne das Projekt beim Spendenmarathon der RTL-Stiftung berücksichtigt werden, durch den die Summe verdoppelt würde. Zusätzlich würde das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung die gleiche Summe noch einmal aufstocken. Somit stünden 1,5 Millionen Euro zur Verfügung, mit denen man in einem Land wie Kamerun viel bewegen könne.

„Oft reicht eine kleine Operation, um ein schlimmes Schicksal abzuwenden“, erklärte Professor Cetin Sengonca beim Pfingstturnier und wendete sich gleich wieder dem nächsten Loskäufer zu. Sengonca ist einer der rund 25 Aktiven, die sich in mehreren Schichten an den drei Turniertagen für den Losverkauf eingetragen haben.

Rund 36 Millionen Menschen auf der Erde leben mit Blindheit. 90 Prozent davon in Entwicklungsländern. Ursachen für eine Erblindung sind Erkrankungen wie Grauer Star, extreme Fehlsichtigkeit oder diabetische Retinopathie, die bei richtiger Behandlung nicht zwangsläufig zum Erblinden führen müssten. Während das Onlinetelefonbuch in Deutschland spontan über 5000 Daten von Fachärzten für Augenheilkunde ausspuckt, stehen in ganz Kamerun für 24 Millionen Einwohner lediglich eine einzige Augenklinik und zwei Kinderaugenärzte zur Verfügung. Erkrankte Kinder erblinden oft unnötig, weil es an Fachwissen und medizinischer Ausstattung fehlt, um sie zu behandeln. Genau das wollen die Lions zusammen mit der Christoffel Blindenmission ändern. Im Westen Kameruns planen sie gemeinsam die Anschaffung einer medizinischen Ausstattung, die die Operation von Kindern ermöglicht. Außerdem wollen sie für die Ausbildung von Ärzten und Personal sorgen.

Auf dem Springparcours ehrte Turnierrichterin Nadine Hidding währenddessen Lisa Gombert, die Siegerin im Springen der Klasse L, geschlossene LK 3, im überregional bekannten Turnier. „Das ist eines der größten Turniere dieser Art in der Region“, sagte Christiane Camp, zweite Vorsitzende des Reit- und Fahrvereins Oberbachem. Wie auch im vergangenen Jahr kümmerte sie sich persönlich mit ihrem Team darum, dass für die Reiter und ihre Pferde alles bestens läuft. „Hier ist von der Führzügelklasse bis zur schwersten Klasse und der Dressur alles vertreten“, erklärte sie die Besonderheit dieses Turniers. „Hier bekommen Nachwuchsreiter und junge Pferde genauso wie die Profis eine Chance, ihr Können zu zeigen.“ Dass Reiter und Zuschauer gerne mit dem einen oder anderen Loskauf auch zum guten Zweck beitrugen, kam den Lions sehr entgegen.