Auf Kreuzung kollidiert

In Wachtberg-Berkum sind zwei PKW kollidiert.

Wachtberg. Nach einem Zusammenstoß von zwei Autos kommt es in Wachtberg-Berkum momentan zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Der Unfall ereignete sich auf der Kreuzung zwischen der Rathausstraße und "Am Wachtbergring".

Von general-anzeiger-bonn.de, 02.05.2018

Am Mittwochnachmittag sind zwei Autos in Wachtberg-Berkum zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich direkt auf der Kreuzung zwischen der Rathausstraße und "Am Wachtbergring". Ersten Erkenntnissen zufolge, wollte einer der beiden beteiligten Autofahrer nach links abbiegen und kollidierte dann mit einem zweiten Fahrzeug. Verletzt wurde niemand.

Wie die Feuerwehr miteilte, kommt es momentan zu erheblichen Verkehrsbehinderungen rund um den Unfallort. Es ist mit einem Rückstau aus Richtung Godesberg/Meckenheim zu rechnen. Autofahrer sollten die Unfallstelle möglichst umfahren.

