Fahrzeug gerät auf Gegenfahrbahn

Villip. Auf der Landstraße 158 bei Villip ist am Sonntagabend ein Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn geraten und hat einen Unfall verursacht. Dadurch ist der Verkehr zurzeit beeinträchtigt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 25.11.2018

Nach einem Unfall auf der Landstraße 158 in Höhe der Ortschaft Wachtberg-Villip ist die Straße am Sonntagabend gesperrt worden. Am späten Sonntagnachmittag war auf Höhe der Burgstraße ein BMW auf die Gegenfahrbahn geraten. Wie die Polizei vor Ort mitteilte, hatte ein entgegenkommender Fahrer eines Mercedes noch versucht, auszuweichen. Dennoch sei es zu einer Berührung gekommen. Der Mercedes mit fünf Insassen landete anschließend im Feld. Dazu, ob Menschen bei dem Unfall verletzt wurden, war zunächst nichts bekannt.

Weitere Berichterstattung folgt.

Die Verkehrslage in Bonn und im Rhein-Sieg-Kreis