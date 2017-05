Lifestyle in Wachtberg

Wachtberg. Champagner auf Silbertabletts, Ideen für Einrichtung und Garten und vieles mehr gibt es wieder ab kommenden Donnerstag auf Burg Adendorf. Sogar an Kinderbetreuung haben die Organisatoren gedacht.

Von Katharina Weber, 20.05.2017

„Ein jährlicher Kurzurlaub in das Land des guten Geschmacks“, so bewirbt der Veranstalter Schloss Gödens Entertainment seine Landpartie auf Burg Adendorf. Von Christi Himmelfahrt an öffnet Freiherr von Loë für vier Tage die Pforten seines Anwesens Besuchern, die auf der Suche nach Inspiration sind. 180 Aussteller bieten Schönes für drinnen und draußen.

Gartenfreunde können die neusten Kreationen des „Gärtners von Eden“, Peter Sturm, und der Gartenplaner von In Vita Videre erleben. Dazu bietet sich ausgiebig Gelegenheit, das alljährliche blumige Kunstwerk der Weltklassefloristen Gregor Lersch und Mehmet Yilmaz im Vorhof der Wasserburg zu betrachten. Einrichtungsideen liefert Peter Heerdt: In der Remise an der Burg gestaltet der Inneneinrichter eine Hommage an die Farbe Weiß.

DesignConcept zeigt, wie man das Wohnzimmer in den Garten verlegt. Bei der Wohnwerkstatt Freischem gibt es Einrichtungen nach Maß. Skandinavischen Lifestyle bringt das Einrichtungshaus Rubel-Brüggen mit. Viele weitere sowohl auf moderne als auch auf traditionelle Handwerkskunst und Einrichtung spezialisierte Aussteller runden das Bild ab.

Wein, Mode und gute Unterhaltung

Weinliebhaber können sich über ausgewählte Weine deutscher Weingüter wie Nelles und Reverchon freuen. Europäische Alternativen bieten Rare-Bordeaux-Weine. Luxuriöses Street Food servieren Caviar House & Prunier sowie Pommery auf Silbertabletts von Robbe & Berking. Yourfood.koeln verzaubert mit internationalen Speisen, vom amerikanischen Burger bis zum japanischen Takoyaki. Als Gesprächspartner zum Thema Esskultur steht Sternekoch Hans Stefan Steinheuer aus Bad Neuenahr bereit.

Auch die Mode kommt nicht zu kurz, dafür sorgen große Marken, kleine Manufakturen und regionale Einzelhändler wie das Modehaus Waltzinger, die Juwelengoldschmiede Richarz und das Goldschmiedeatelier Petra Hagenau. Edles für die Straße präsentieren Jaguar und Land Rover. Fans von älteren Modellen können frisch restaurierte Oldtimer des Ingenieurs Peter Bazille bewundern.

Kabarettist Konrad Beikircher lädt in seiner Rolle als Klassik-Fan Freitag, Samstag und Sonntag jeweils um 14 Uhr zum Matinee in den Ahnensaal. Dabei wird er mit musikalischer Untermalung aus seinem neuen Opernführer „Pasticcio Capriccio“ lesen. Musikalisch wird es auch mit den „Akustischen Vier“ (Evergreens „unplugged“) und der Pianistin Hannah Bachmann (Beethoven). Kinder ab drei Jahren unterhält der Waldorfkindergarten täglich von 11 bis 18 Uhr.

Von Donnerstag, 25. bis Sonntag, 28. Mai, ist die Landpartie jeweils von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Tickets für 12,50 Euro gibt es unter landpartieshop.de/tickets. An der Tageskasse kosten sie 15 Euro. Kinder bis 16 Jahre haben freien Eintritt. Festeres Schuhwerk wird empfohlen. Parkplätze sind im Preis enthalten.