Unfall nach Rutschpartie in Niederbachem

02.01.2017 Niederbachem. In Niederbachem ist in den Morgenstunden ein LKW bei starkem Gefälle in eine Hauswand gerutscht. Dabei entstand ein hoher Sachschaden.

Laut ersten Informationen der Polizei ist ein Zwölftonner in den Morgenstunden auf der Bruchbachstraße ins Schleudern geraten. Das Fahrzeug rutschte auf dem 15-prozentigen Gefälle etwa 150 bis 200 Meter weit und krachte in eine Hauswand.

Bei dem Aufprall entstand ein drei Meter langer Riss in der Fassade. Die Polizei ist vor Ort und hat die Straße gesichert. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

Der Zwölftonner sei auf dem Weg zum Kindergarten in Niederbachem gewesen. Der Fahrer musste nach eigenen Angaben einem entgegenkommenden PKW ausweichen und kam dadurch auf der Bruchbachstraße ins Rutschen.

Wie die Polizei mitteilt, habe der Fahrer beim Versuch, die Spur zu halten, glänzend reagiert. Auch die Entscheidung, die Hauswand als „natürlichen“ Puffer zu nehmen, sei genau die richtige gewesen.

Bevor der LKW von der Hauswand entfernt werden kann, müsse diese allerdings erst noch von innen abgestützt werden. Bei dem Aufprall entstand ein Schaden von mehreren 10.000 Euro. (Axel Vogel, Sebastian Meltz)