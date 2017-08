Afrikanische Skulpturen im Villiper Garten

BONN/Wachtberg. Barbara und Achim Wurster aus Villip zeigen Skulpturen, die sie in Afrika gesammelt haben. Ausstellungsort ist der weitläufige Garten des Ehepaars an der Quellenstraße.

Von Katharina Kemper, 05.08.2017

Ob bei Sonne oder Regen, „im Garten machen sich die Skulpturen immer besonders schön“, sagt Barbara Wurster. Sie und ihr Mann Achim Wurster präsentieren an diesem Wochenende afrikanische Kunstwerke aus ihrer privaten Sammlung und geben damit Einblick in eine Leidenschaft, die vor 20 Jahren in Simbabwe begann. „Der Stein wird nur im Garten wirklich lebendig“, erklärt Wurster. Das Licht verändere die Wirkung des jeweiligen Objekts. Vor diesem Hintergrund ist der weitläufige Garten als Ausstellungsort mehr als nur gut geeignet.

Alle 23 ausgestellten Figuren stammen aus Simbabwe, den Großteil von ihnen hat Barbara Wurster selbst nach Deutschland geholt. Während ihrer Tätigkeit bei einer deutschen Stiftung wurde die gebürtige Bonnerin 1997 nach Afrika abgeordnet, um die Verwaltung im Norden Südafrikas zu reformieren. Schon kurz nach ihrer Ankunft erkundigte sie sich nach den Skulpturen, die sie erstmals bei einer Ausstellung im Bonner Hotel Bristol gesehen hatte, und wurde auf die Künstlerkolonie Tengenenge hingewiesen. Dort kaufte sie während ihres dreijährigen Aufenthalts verschiedenste Statuen, andere kamen aus dem Nationalmuseum in Harare. Sie transportierte die teilweise sehr großen und schweren Kunstwerke in ihrem VW-Bus. Manche seien so schwer, dass man sie nur zu viert bewegen könne, so Wurster. Auch die zehnstündige Autofahrt nach Tengenenge schreckte sie nicht ab. „Zehn Stunden sind für afrikanische Verhältnisse wenig.“

Ursprünglich standen die Figuren auf Säulen, die den Pool ihres Hauses in Harare säumten, heute stehen sie auf Sockeln im grünen Garten in Villip. Den Weg von Simbabwe nach Deutschland traten die Skulpturen auf einem Containerschiff an. „Zum Glück wurde der Container nicht nach Gewicht, sondern nach Kubikmetern bemessen“, so Wurster, die den Großteil ihrer Möbel zurückließ, um Platz für Kunst zu haben.

Eine Ausnahme bilden die „Liebenden“ von Amos Supuni: Die Skulptur aus dem Nationalmuseum Harare kam nicht wie die anderen auf direktem Weg nach Deutschland, sondern machte noch einen Zwischenstopp in Hannover: Dort wurde sie 2002 bei der Weltausstellung gezeigt.

Erinnerungen an Afrika

Viele Plastiken, wie der „Denker“ von Gerald Takawira, seien nach den Grundzügen der „Schonerkunst“ erschaffen worden, erklärt Wurster. Das bedeutet, dass der Naturstein teils bearbeitet, teils unbearbeitet ist. Das Lieblingsstück von Achim und Barbara Wurster ist allerdings komplett glatt geschliffen. Der „Träumende Kopf“ von Bernard Matemera stellt den Kopf eines afrikanischen Mannes dar. An Stirn, Augen und Nase schimmert Rot durch den sonst durchgehend schwarzen Stein. „Beeindruckend“, wie Wursters finden, da dieser farbliche Effekt komplett natürlich und trotzdem so passend sei. Die ungewöhnliche Färbung fiel erst kurz vor dem Verkauf an Barbara Wurster auf, da der Kopf bis dahin von einer dicken Staubschicht bedeckt war. Nach dieser Entdeckung wollte das Nationalmuseum die Skulptur zuerst nicht verkaufen, ließ sich letztendlich aber doch überzeugen. So hat jedes Kunstwerk seine Geschichte.

Die Wursters reisen immer noch jedes Jahr nach Südafrika, Skulpturen bringen sie allerdings nicht mehr mit. Als Tourist sei der Erwerb und der Transport um einiges aufwendiger. Umso glücklicher sind sie über die vielen Stücke, die sie tagtäglich an ihre Zeit in Südafrika erinnern. „Simbabwe ist voller Naturwunder und ein traumschönes Land“, schwärmt Barbara Wurster, die heute im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend in Bonn arbeitet.

Nun will das Ehepaar auch Anderen einen Einblick in die Schönheit der simbabwischen Kunst gewähren. „Mal eine offene Tür zu haben ist interessant und spannend“, erzählt Wurster, die es schön findet, ihren Garten zur Verfügung zu stellen. Besonders freut sie sich auf den Informationsaustausch mit den Besuchern.

Die Ausstellung findet im Garten der Wursters, Quellenstraße 24, in Wachtberg-Villip statt. Geöffnet ist am Samstag und Sonntag, 5. und 6. August, jeweils von 10.30 bis 13 Uhr und von 15 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.