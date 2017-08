Geburtstagsparty mit Liedermachern

BERKUM. Rebecca Halm organisierte auf dem Grillplatz Berkum einen musikalischen Abend mit Lagerfeuerromantik. Auf dem Programm standen Sebastian Landwehr, Bromo, Hannah Stienen und Luis Schwamm.

Von Leif Kubik, 16.08.2017

„Wenn sie den Begriff Liedermacher hören, denken viele wahrscheinlich zuerst an Konstantin Wecker“, glaubt Rebecca Halm. Der spreche jedoch ihre Generation nicht wirklich an, sondern vor allem Ältere, meint die 18-Jährige. Dennoch seien Liedermacher wieder voll im Trend und in der regionalen Musikerszene bestens verdrahtet. Allerdings heißen die Liedermacher, an die sie und ihre Freunde denken beispielsweise Sebastian Landwehr, Bromo, Hannah Stienen oder Luis Schwamm. Und genau die hatte die junge Frau, die nach dem Abitur nun erst einmal ein freiwilliges soziales Jahr machen möchte, am Montag zu einem Liedermacherabend an den Grillplatz in Berkum eingeladen.

Das Konzert stand zwar über ein soziales Netzwerk nach Anmeldung auch der Öffentlichkeit offen, eigentlich war der Abend aber so etwas wie ein größeres Geburtstagskonzert: „Meine Eltern fanden die Idee, das im heimischen Garten zu veranstalten, nicht ganz so großartig wie ich“, erzählt die junge Frau lachend vor dem Konzert. Daher habe sie sich kurzerhand entschlossen den Grillplatz zu mieten und den Liedermacherabend dort zu veranstalten.

Gut 50 Zuhörer waren ihrer Einladung bis zum Beginn um 19 Uhr gefolgt und genossen einen leise besinnlichen Musikabend. Zunächst auf der kleinen Bühne und, weil dort nach zehn Uhr nicht mehr gespielt werden durfte, im Anschluss rund um ein kleines Lagerfeuer.

Wenn einer der Künstler auch überregionale Bekanntheit genießt, dann ist das wohl Hannah Stienen mit ihren Songs, „die Geschichten aus meinem Leben erzählen“. Mit acht Jahren habe sie angefangen, Songs über alles, was sie beschäftigt, zu schreiben, so die junge Frau, die inzwischen einen eigenen YouTube-Kanal unterhält. 2011 war sie als Kandidatin der TV-Show „Dein Song“ (KiKa) erstmals einem größeren Publikum bekannt geworden und gelangte damals bis ins Komponistencamp auf Ibiza. 2014 bewarb sie sich mit dem Song „Oh My My My“ nochmals bei der Show und gelangte diesmal sogar bis ins Finale. Vielleicht einen Hauch weniger bekannt sind die Zwillinge Dennis und Marvin Ledermann, die als „Bromo“ das Publikum zu Beginn des Abends begeisterten. Doch auch sie sind außerhalb der Region nicht mehr ganz unbekannt: Im vergangenen Jahr konnten die beiden den vierten Platz beim Bundesfinale des Musikwettbewerbs Toys2Masters belegen, an dem sich insgesamt 85 Bands beteiligt hatten.

Der deutschsprachige Singer/Songwriter Sebastian Landwehr mit seiner vom irisch-amerikanischen Folk beeinflussten Musik und begeisterte die Zuhörer ebenso wie zum Abschluss der Kölner Luis Schwamm. In seinen Liedern erzählte Schwamm, zweimaliger Preisträger des Bundeswettbewerbs „Treffen junge Musikszene“ und Schüler der Sago-Akademie für Poesie und Musik in Mainz, von „brechenden Herzen, Knochen und anderen komplizierten Alltäglichkeiten“.