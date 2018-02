Dauereinsatz in Wachtberg

Wachtberg. Seit Freitagmittag brennt es auf einer privaten Kompostieranlage bei Gimmersdorf. Mehrere Löschgruppen waren im Einsatz, der wahrscheinlich noch die Nacht über bis Samstag dauern wird.

Nach Angaben von Einsatzleiter Markus Zettelmeyer besteht für niemanden Gefahr. Die Alarmierung erfolgte gegen 11.30 Uhr , als Rauchwolken bei der Firma Wachtberg Kompost an der Alten Straße zwischen Gimmersdorf und Villip gemeldet wurden. Beim Eintreffen sahen sich die Freiwilligen Einsatzkräfte aus Niederbachem, Berkum und Villip einem riesigen Berg gegenüber: Denn die betroffene Miete mit dem brennenden Kompost ist 40 Meter breit und 100 Meter lang.

Der organische Abfall türmt sich bis zu sechs Meter hoch. Die Anlage bestehe aus mehreren Mieten, eine bestehe etwa aus frisch angeliefertem Abfall, eine andere aus gehäckseltem und gesiebtem Material.

Foto: Feuerwehr Wachtberg Feuerwehrleute aus Wachtberg kämpfen seit Freitagmittag gegen die brennenden Kompostberge bei Gimmersdorf.

Den Freitag über waren die Helfer damit beschäftigt, die Miete auseinanderzuziehen, um an die Glutnester zu kommen. Dabei war auch ein Radlader im Einsatz. „Jetzt haben wir gottseidank offene Flammen. So können wir gezielter vorgehen und an den Brandherd kommen“, sagte Zettelmeyer am Freitagabend. Er tauschte beim Einsatz immer wieder die Leute seiner Mannschaft aus, die ganze Zeit über lief Löschwasser aus den Rohren. Weil es sich um „enorme Dimensionen“ handele, so der Einsatzleiter, dauere das Löschen so lange. In der Nacht waren zehn Feuerwehrleute vor Ort.

Zettelmeyer vermutet, dass sich der Kompost durch die organische Zersetzung selbst entzündet hat. Es sei niemand gefährdet gewesen. Da in der Nähe niemand wohnt, gebe es auch keine Belästigung durch Rauch.