Vandalismus an der Fritzdorfer Windmühle

Wachtberg-Fritzdorf. Nachdem öffentlich nach Tatverdächtigen gefahndet wurde, die den Fritzdorfer Mühlenturm beschädigt hatten, meldeten sich nun mehrere Jugendliche bei der Polizei.

Von Axel Vogel, 14.03.2017

Die Bonner Polizei ermittelt im Vandalismus-Fall an der Fritzdorfer Windmühle nun gegen mehrere Jugendliche, die sich nach einem öffentlichen Fahndungsaufruf inzwischen freiwillig gestellt haben.

Die Tatverdächtigen hatten am vergangenen Wochenende ihr Unwesen am Mühlenturm getrieben und wie die Vandalen gehaust. Am Dienstagmorgen bot sich den Bauhofsmitarbeitern ein Bild der Verwüstung. Ihr Blick fiel vor allem auf die Feuerstelle, die mit einem Betonrand eingefasst war. Doch von dem ist nicht mehr viel übrig geblieben.

Die Täter hatten den Betonring mit brachialer Gewalt so zerstört, dass Uwe Lietz und seine Kollegen vom Bauhof der Gemeinde in Fritzdorf nur noch Trümmerteile entsorgen konnten. Doch damit nicht genug: Auch die Scheiben in dem Mühlenturm waren den Tätern anscheinend ein Dorn im Auge. Laut Polizei wurden fünf Fensterscheiben eingeworfen, teils sogar in einigen Metern Höhe. Auch ein Papierkorb wurde zerstört.

Den Schaden könne man noch nicht beziffern, sagte Gemeindesprecherin Margrit Märtens, weil möglicherweise auch Steine auf dem Naturschieferdach gelandet seien und dort weitere Beschädigungen angerichtet hätten.