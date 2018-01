Jeden ersten Dienstag im Monat

Wachtberg-Ließem. Band spielte unter Leitung des Saxofonisten Jürgen Dietz. Jam-Session nach dem Konzert.

Von Katharina Kemper, 04.01.2018

Jürgen Dietz gilt mittlerweile als Stammgast im Köllenhof. Im Rahmen von "Jazz im Köllenhof" trat der Saxofonist schon mehrfach mit "Jazzery" auf. Trotz regelmäßig wechselnder Besetzung blieb die Band ihrem Stil immer treu.

In ihren Stücken kombiniert sie verschiedene Musikstile wie Funk, Soul, Jazz und Blues und orientiert sich an Vorbildern aus den 1970er Jahren. Am Dienstagabend spielte die Gruppe ein einstündiges Programm mit anschließender Jam-Session für den voll besetzten Köllenhof.

Der russischstämmige Gitarrist Igor Lazarev war diesmal neu dabei. Er hat an der Musik-Kunst-Fachschule in der russischen Großstadt Jaroslawl und an der Musikhochschule im niederländischen Arnheim studiert.

Lazarev hat bereits an diversen Europa-Tourneen und Studioeinspielungen mit mehreren Bands teilgenommen. Organist Fred Prünte bildet mit Dietz die Konstante von "Jazzery". Einflüsse von Jimmy Smith, Joey de Francesco und Jack McDuff sind in seiner Musik deutlich zu erkennen.

Am Schlagzeug saß Claus Schulte, der schon häufig mit verschiedenen Formationen in Wachtberg zu hören war. Aufgrund einer kurzfristigen Erkrankung konnte der Niederländer Erik van der Rijst seinen Part als Bassist nicht übernehmen. Statt dessen sprang Christian Kussmann für ihn ein.

Neben seiner Rolle als Bandleader von "Jazzery", spielt Dietz auch in anderen Gruppen wie "Soulful of Blues", "Cocker on the Rocks", "Jürgen Dietz and Friends" und in der "Jürgen Dietz Bigband". Der Musiker spielt seit seinem zwölften Lebensjahr Klarinette und Saxofon.

Für das bevorstehende Jahr erhofft er sich vor allem mehr Auftritte mit der Bigband. Darüber hinaus stehen ihm kleinere und größere Konzerte mit den verschiedenen Bands in der Region bevor. Mit "Soulful of Blues" wird er während des alljährlichen Sommerfestivals im Parkrestaurant Rheinaue auftreten. Im September spielt er wieder im Köllenhof, allerdings nicht mit "Jazzery", sondern mit "Jürgen Dietz and Friends".

Das Format "Jazz im Köllenhof" gibt es bereits seit 15 Jahren und wird von der Gemeinde Wachtberg organisiert. Jeden ersten Dienstag im Monat tritt eine Band im Kulturzentrum in Ließem auf und spielt ein kostenloses Konzert für ihr Publikum.

Das Angebot stößt sowohl bei Zuhörern als auch bei Bands auf Begeisterung. Der Köllenhof sei an den Jazzabenden immer bis auf den letzten Platz besetzt, so Marlies Frech, Kulturbeauftragte der Gemeinde Wachtberg.

Auf der anderen Seite seien die Auftritte für die Bands bis 2020 vorausgeplant. Der Förderverein für Kunst und Kultur in Wachtberg (KuKiWa) unterstützt das Projekt finanziell. Zusätzlich zu den Spenden, die während der Auftritte für die Musiker gesammelt werden, leistet der Verein eine Aufwandentschädigung.