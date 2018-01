Werthhovener Wahrzeichen

Werthhoven. Es gibt einen Interessenten für das Wasserhäuschen in Werthhoven. Bereits seit einigen Jahren bietet die Gemeinde Wachtberg das Wahrzeichen zum Verkauf an.

Das war freilich keine einfache Angelegenheit, denn der Backsteinbau hat eine Grundfläche von gerade mal 88 Quadratmetern, und außen herum gibt es kaum Fläche, die vielleicht mal ein Garten werden könnte.

Die Gemeinde teilt nun mit, dass es einen möglichen Käufer für das Häuschen an der Ecke Ahrtalstraße und Zum Rheintal gebe. Die Mitarbeiterin nennt aber keine weiteren Details. Bürgervereinsvorsitzender Hans-Joachim Duch wusste davon noch nichts und ist sehr erstaunt. Er wisse nur, dass der Bau mit den Jahren immer weiter verfalle und irgendwann das Dach mal erneuert werden sollte.

Die Ortsvertretung Werthhoven hatte sich im vergangenen Frühjahr dafür ausgesprochen, das Wasserhäuschen zu erhalten. Denn es sei ein Wahrzeichen des Ortes, hieß es. 2012 sprach man sich für den Verkauf aus und hielt 13 000 Euro eigentlich für angemessen. Letztlich sollte aber nur die Hälfte gefordert werden. Es gab wohl damals nur einen Interessenten, der aber deutlich weniger zahlen wollte.

„Tiny Houses für Singles sind im Kommen“, sagte Andrea Lohmeier von der CDU, die sich vorstellen kann, das Wartehäuschen als Miniwohnraum zu nutzen. Der Begriff kommt ursprünglich aus den USA, wo die Größe auf maximal 37 Quadratmeter Grundfläche festgelegt ist. Mann kennt sie als Häuser auf Rädern. In Deutschland geht es vor allem darum, auch bei knappem Budget ein eigenes Dach über dem Kopf zu bekommen. Dabei spielen auch Themen wie die eigene Unabhängigkeit, Ökologie und Nachhaltigkeit eine Rolle.

Lohmeier stellt nun die Frage, ob man es vielleicht ein wenig aufstocken könne, um es für Investoren interessant zu machen. Dabei solle es aber die Auflage geben, die historische Bauweise zu erhalten. Ansonsten steht das Wasserhäuschen allerdings nicht unter Denkmalschutz. Es gibt aber noch ein Problem, da bei Hochwasser dort auch schon das Wasser stand.

Besondere Bedeutung des Brunnens

Ihm und dem Brunnen in den Wiesen in der Nähe kommt aber eine besondere Bedeutung zu: Letzterer war so tief, dass er immer noch Wasser führte, wenn woanders schon keins mehr floss. „Es störte ein wenig, dass im Wasser eisenhaltiger Kalk gelöst war, der sich entsprechend in den Töpfen als brauner Kesselstein absetzte. Dafür schüttete die Quelle so reichlich und sicher, dass in einem trockenen Jahr sogar eine Überleitung nach Berkum angelegt wurde“, schreibt der Bürgerverein im Internet.

„1930 haben sich elf Dörfer zu einem Wasserzweckverband zusammengeschlossen“, sagt Lokalhistoriker Frank Hüllen, der diese Information in einem alten Zeitungsbericht fand. Der nannte sich Wasserwerksverband Villip-Adendorf, wozu auch Werthhoven gehörte. „Der Aufbau wurde über Notstandsarbeiten geleistet, um die Arbeitslosigkeit zu mindern.“ Es waren insgesamt 10.000 Tagewerke.

„Das Wasserwerk Pissenheim umfasst 2,5 Kilometer. Auch hier wird bestes Quellwasser mittels zweier Pumpen in einen zwei Kilometer entfernten Hochbehälter gepumpt, der auch mit Fernschaltung versehen ist“, heißt es im Zeitungsbericht. „Es werden hier 300 Personen, 250 Stück Groß- und 120 Stück Kleinvieh versorgt.“ Damals gab es noch nicht die Gemeinde Wachtberg, sondern Teile wurden vom Amt Meckenheim, andere vom Amt Villip betreut, so Hüllen.

Der gebürtige Werthhovener Christian-Hugo Witt vermutet, dass sich in dem Häuschen noch immer eine Dieselpumpe befindet. Das Hochbecken befinde sich nahe dem heutigen Radom des Fraunhofer Instituts. Damals habe sich „ein Herr Heubach“ um die Pumpe gekümmert, sagt der 75-Jährige. „Er brachte dann auch jeden Tag die Neuigkeiten aus der Gemeinde mit ins Dorf.“ Witt ist gegen einen Verkauf des Häuschens und würde sich wünschen, dass sich die Denkmalpflege darum kümmert.

Die erste Erwähnung des Ortes war im Jahr 770, damals unter dem Namen Pisinheim. Der veränderte sich über die Jahre, wurde Pissunhem, Pistenheim und Pissenheim. Umgangssprachlich ist heute noch Pössem gebräuchlich. Werthhoven bekam seinen heutigen Namen 1934. Dort steht auch die Jakobus-Kapelle, das ältestes Gebäude der Gemeinde Wachtberg.