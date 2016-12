Wachtberger Originale

21.12.2016 VILLIP. Inge Schumacher ist ein Wachtberger Urgestein. Noch heute wohnt die 76-Jährige mit ihrem Mann im Hause ihrer Eltern, die in Villip einst eine Bäckerei führten. Heute engagiert sie sich in so vielen Bereichen, das sie wohl fast jeder kennt.

„Ich bin da so reingewachsen“, sagt Schumacher, die nach ihrer Lehre als Bäckerei-Fachverkäuferin im elterlichen Betrieb arbeitete. Dort entstand Ende der 50er Jahre mit dem Café Teddy ein Treffpunkt für Jugendliche, insbesondere junge Frauen. „Die Mädchen gingen damals nicht in ein öffentliches Lokal“, erinnert sich Schumacher. „Aber zu zweit oder zu dritt in ein Café, das ging.“

Auch wenn sie in Villip fest verwurzelt war, zog es Inge Schumacher insgeheim in die Ferne. „Ich wäre so gern in die weite Welt hinausgegangen, aber das war einfach nicht drin“, gesteht sie. „Ein Glück für die Villiper Dorfgemeinschaft, denn Inge Schumacher war und ist in der Gemeinde vielerorts aktiv.

Nachdem ihre Kinder aus dem Gröbsten raus waren, war sie zehn Jahre lang Schriftführerin im Mütterverein, der dann zur Frauengemeinschaft wurde. Später arbeitete Inge Schumacher in der Altenstube, deren Leitung sie 2003 mit Hannelore Hoffmann übernahm. Die mittlerweile in ein Erzählcafé für alle Generationen umgewandelte Veranstaltung findet einmal monatlich im Wechsel mit Villiprott statt. Nächster Termin ist Mittwoch, 4. Januar. Dann lautet das Thema „Karneval“.

Apropos Karneval: Auch hier engagiert sich die bekennende Karnevalistin und gestaltet mit der Frauengemeinschaft seit mehr als 20 Jahren zu Weiberfastnacht im großen Saal des Hotels Görres eine Damensitzung. „Fünf Stunden nonstop“, sagt Schumacher, die mit dem Ensemble das komplette Programm mit Sketchen, Tänzen und kleinen Theaterstücken füllt. Im Januar starten die Proben für die nächste Damensitzung.

Karten können am 1. Februar von 17 bis 18 Uhr im Pfarrheim erworben werden oder telefonisch bei Alice Schröder unter der Rufnummer 02 28/32 52 52 sowie an der Tageskasse.

Seit mehr als 20 Jahren in der Gemeindebücherei

Generationen von Villipern kennen Inge Schumacher aus der Gemeindebücherei. Als dienstälteste Mitarbeiterin ist sie dort schon seit mehr als 20 Jahren tätig und freut sich, wenn junge Menschen sie auf der Straße grüßen. Auch wenn sie gesteht, nicht immer zu wissen, um wen es sich da handelt. „Die sind mir aus den Augen gewachsen.“

Leider gibt es auch Leute, die ihr nicht gut in Erinnerung sind. Wie einen Vater, der mit seinem dreijährigen Spross einmal in die Bücherei kam und teilnahmslos danebenstand, als der Junge sämtliche Bücher aus dem Regal zog. „Du darfst das nicht. Sonst muss der Papa all die Bücher wieder einräumen“, sagte Schumacher ruhig, woraufhin der Vater sie nur erstaunt anblickte: „Wieso? Wozu sind Sie denn da?“

Da blieb Inge Schumacher, die sonst nicht so schnell aus der Ruhe zu bringen ist, kurz die Luft weg, bevor sie konterte: „Wir arbeiten hier ehrenamtlich und sind nicht dafür da, die Erziehungsfehler der Eltern auszubügeln.“ Den Vater hat sie nie wieder gesehen. „Macht nichts“, meint sie. „Man muss denen auch mal was sagen.“

Und als wären all diese Ehrenämter nicht schon genug, ist Inge Schumacher noch Mitglied im Villiper Team des ökumenischen Weltgebetstages, der immer am ersten Freitag im März ab 16 Uhr stattfindet. Jedes Jahr erstellen Frauen aus einem anderen Land die weltweit gültige Gottesdienstordnung.

„Die ärmsten Länder haben die schönsten Lieder“, hat Schumacher im Laufe der Zeit festgestellt. An Ruhestand denkt sie noch lange nicht. „Solange es Spaß macht und die Gesundheit es zulässt, mache ich weiter.“ (Martina Sondermann)