Wachtberg. Einbrecher haben in einer Wachtberger Schule Türen aufgebrochen und Einrichtungen beschädigt. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Von general-anzeiger-bonn.de, 14.02.2018

Einen hohen Schaden haben Einbrecher in einer Grundschule am Langenbergsweg in Wachtberg verursacht. Wie die Polizei mitteilte, sind die bislang unbekannten Täter zwischen Dienstagmittag gegen 12 Uhr und Mittwochmorgen um 7 Uhr in die Schule gelangt.

Dazu hebelten sie mehrere Türen auf und zerstörten Einrichtungen unter anderem in der Verwaltung und in den Sanitätsräumen. Dort sollen sie auch einen Medikamentenschrank aufgebrochen haben. Betroffen ist auch ein Klassenraum. Die Einbrecher entwendeten außerdem Teile der technischen Ausstattung.

Einbruch Schule Niederbachem Foto: Axel Vogel Einbrecher haben in einer Wachtberger Schule hohen Sachschaden hinterlassen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0228/150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.