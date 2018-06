Klassentreffen

Wachtberg-Berkum. Um eine große Gruppe von betrunkenen Jugendlichen mussten sich am Freitagabend Rettungskräfte in Wachtberg kümmern. Einige mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Nun werden die Hintergründe des Treffens allmählich klarer.

Von Axel Vogel, 23.06.2018

Allmählich wird etwas klarer, was sich am Freitagabend an der Grillhütte des Kriegerdenkmals in Berkum ereignet hat. Wie berichtet, war der Rettungsdienst mit einem Großaufgebot gegen 19 Uhr zur Stelle gewesen, um mehrere laut Zeugen „völlig betrunkene Jugendliche“ zu behandeln.

Die Leitstelle der Polizei spricht von vier Personen, die ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Wie ein Zeuge berichtet, soll ein Jugendlicher rund eine Stunde lang in einem der zahlreichen Rettungswagen vor Ort behandelt worden sein.

Laut Bonner Polizei hatte es sich um eine größere Gruppe gehandelt, von der Streifenbeamte noch etwa ein Dutzend angetroffen hätten. Etliche müssen wohl in das Wäldchen am Kriegerdenkmal geflüchtet sein, weil Zeugen übereinstimmend von insgesamt rund 25 Jungen und Mädchen berichteten, die sich dort versammelt hätten.

Judendliche aus Nachbarkommune

Die Jugendlichen sollen zwischen 14 und 15 Jahre alt sein und aus einer Nachbarkommune stammen. Die Schüler seien dann von einem 18-Jährigen mit Schnaps versorgt worden. Das wusste eine Gruppe junger Leute aus Wachtberg um einen 16-Jährigen zu berichten, die zufällig gegen 18 Uhr am Kriegerdenkmal auf die offensichtlich aus dem Ruder gelaufene Party gestoßen war.

„Die Hälfte der Jugendlichen war betrunken“, schätzt der 16-Jährige. Mindestens drei von ihnen wären überhaupt nicht mehr ansprechbar gewesen, hätten am Boden gelegen und sich teils zu übergeben versucht. Derweil hätten sich diverse Teilnehmer des Gelages aus dem Staub gemacht und seien in das Wäldchen geflüchtet, erzählten die Zeugen weiter. Da der Zustand einiger der Zurückgebliebenen so besorgniserregend gewesen sei, habe er die Notrufnummer gewählt, ergänzte der 16-Jährige.

"Nur ein paar Bier getrunken"

Eine wenig schuldbewusste Mutter, die einen Jugendlichen abholte, verwickelte sich dann noch in ein Wortgefecht mit den Jugendlichen aus Wachtberg, weil sie die ganze Aufregung nicht verstand. „Die haben doch nur ein paar Bier getrunken“, ereiferte sie sich. Der 16-Jährige wies die Mutter vergleichsweise sachlich darauf hin, dass ihr Sohn noch keine 16 Jahre alt sei, und sie eigentlich froh sein sollte, dass er und seine Freunde den Notdienst verständigt hätten.

Laut eines Offiziellen, der am Freitagabend mit an der Einsatzstelle war, seien die restlichen Jugendlichen später wieder aus dem Wald gekommen, nachdem die Polizei gedroht habe, einen Polizeihubschrauber einzusetzen, um sie aufzuspüren. Auch hätten die Jugendlichen den Grillplatz wieder aufräumen müssen.

Wie der General-Anzeiger aus zuverlässiger Quelle erfuhr, hatte es sich in der Tat bei dem Gelage um eine Art Klassentreffen gehandelt, betroffen war keine Schule aus Wachtberg. Auch eine Lehrerin der Klasse soll nach GA-Informationen anlässlich des Vorfalls hinzugezogen worden sein, damit die Schule den Vorfall intern aufarbeiten könne.